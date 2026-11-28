Acusación

“Financió campañas negativas en mi contra en 2023 y en 2025, cuando vino al país, y ya mandó a su gente para ensuciar el terreno de cara al 2027”, sostuvo, sin aportar pruebas en el fragmento difundido de la entrevista.

Milei también ratificó sus cuestionamientos personales contra el mandatario brasileño. “Yo digo que es un corrupto, y es un corrupto; digo que fue un presidiario, y lo digo porque fue un presidiario”, manifestó.

Pese a la escalada de declaraciones, el Presidente aseguró que las diferencias políticas no afectaron los intercambios económicos entre los dos principales socios del Mercosur. “La relación entre Argentina y Brasil está intacta. Comercialmente, está intacta”, remarcó.

El distanciamiento entre ambos mandatarios se remonta a la campaña electoral argentina de 2023 y se profundizó este año, cuando Milei respaldó públicamente la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y volvió a cuestionar a Lula durante un acto partidario en San Pablo.

La tensión diplomática se agravó tras la reelección del dirigente brasileño, cuando la Casa Rosada evitó felicitarlo y el canciller Pablo Quirno puso en duda aspectos del proceso electoral. Actualmente, la representación diplomática de ambos países permanece en manos de encargados de negocios.

Otro mensaje a Pedro Sánchez

Durante la entrevista, Milei también se refirió a las elecciones anticipadas en España y aseguró que no felicitará a Pedro Sánchez si el dirigente socialista consigue mantenerse al frente del Gobierno.

Sin embargo, reivindicó los históricos lazos entre ambos países y sostuvo que las diferencias ideológicas entre sus gobernantes no deberían condicionar las relaciones bilaterales.

“Hay más de medio millón de argentinos que están en España y es una relación profunda y de muchísimos años, que además hay respeto y afecto”, destacó.

El vínculo entre Milei y Sánchez estuvo marcado por sucesivos cruces desde 2023, que incluyeron cuestionamientos personales y el respaldo del mandatario argentino al líder de Vox, Santiago Abascal.

“La persona que esté ocupando el cargo y que esté a cargo del manejo de los destinos del país sigue siendo un elemento de segundo orden”, afirmó Milei, antes de concluir que “los jefes de Estado son aves de paso”.