Milei volvió a cuestionar al mandatario brasileño y lo acusó de financiar campañas en su contra. También anticipó que no saludará a Pedro Sánchez si consigue un nuevo triunfo electoral en España.
El presidente Javier Milei afirmó este sábado que no tiene interés en ser invitado a la ceremonia de asunción del nuevo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y anticipó que tampoco felicitará al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en caso de que resulte ganador de las elecciones generales que se celebrarán mañana en ese país.
En un adelanto de una entrevista concedida a CNN en Español, el mandatario argentino profundizó sus cuestionamientos contra ambos dirigentes, aunque buscó diferenciar los enfrentamientos políticos y personales de las relaciones bilaterales.
“Lula no me invitó a la ceremonia, y no tengo ningún interés en que lo haga, tampoco”, expresó Milei al ser consultado sobre su eventual participación en la jura del presidente brasileño, prevista para el próximo 5 de enero en Brasilia.
El jefe de Estado acusó nuevamente a Lula y a integrantes de su gobierno de haber intervenido en la política interna argentina para perjudicar a La Libertad Avanza.
“Financió campañas negativas en mi contra en 2023 y en 2025, cuando vino al país, y ya mandó a su gente para ensuciar el terreno de cara al 2027”, sostuvo, sin aportar pruebas en el fragmento difundido de la entrevista.
Milei también ratificó sus cuestionamientos personales contra el mandatario brasileño. “Yo digo que es un corrupto, y es un corrupto; digo que fue un presidiario, y lo digo porque fue un presidiario”, manifestó.
Pese a la escalada de declaraciones, el Presidente aseguró que las diferencias políticas no afectaron los intercambios económicos entre los dos principales socios del Mercosur. “La relación entre Argentina y Brasil está intacta. Comercialmente, está intacta”, remarcó.
El distanciamiento entre ambos mandatarios se remonta a la campaña electoral argentina de 2023 y se profundizó este año, cuando Milei respaldó públicamente la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y volvió a cuestionar a Lula durante un acto partidario en San Pablo.
La tensión diplomática se agravó tras la reelección del dirigente brasileño, cuando la Casa Rosada evitó felicitarlo y el canciller Pablo Quirno puso en duda aspectos del proceso electoral. Actualmente, la representación diplomática de ambos países permanece en manos de encargados de negocios.
Durante la entrevista, Milei también se refirió a las elecciones anticipadas en España y aseguró que no felicitará a Pedro Sánchez si el dirigente socialista consigue mantenerse al frente del Gobierno.
Sin embargo, reivindicó los históricos lazos entre ambos países y sostuvo que las diferencias ideológicas entre sus gobernantes no deberían condicionar las relaciones bilaterales.
“Hay más de medio millón de argentinos que están en España y es una relación profunda y de muchísimos años, que además hay respeto y afecto”, destacó.
El vínculo entre Milei y Sánchez estuvo marcado por sucesivos cruces desde 2023, que incluyeron cuestionamientos personales y el respaldo del mandatario argentino al líder de Vox, Santiago Abascal.
“La persona que esté ocupando el cargo y que esté a cargo del manejo de los destinos del país sigue siendo un elemento de segundo orden”, afirmó Milei, antes de concluir que “los jefes de Estado son aves de paso”.
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