Chile: hinchas de Colo Colo hicieron colapsar una tribuna y hay heridos

En momentos en que el equipo salió al campo de juego del estadio Monumental, en Santiago de Chile, un grupo de hinchas que llenaron una de las tribunas laterales hizo colapsar parte de la estructura.

Como se puede ver en las imágenes, los simpatizantes se habían subido en la parte alta, la cual no estaba preparada para tal fin por estar hecha de metal y con la única finalidad de hacer las veces de techo (o visera) de la galería del sector Cordillera, mientras que otros habían trepado hasta los carteles publicitarios.

Colo-Colo-caida-01.mp4 El momento en el que colapsa la estructura del estadio de Colo Colo.

Producto del peso y de los saltos, la estructura metálica cedió y colapsó, precipitándose con las decenas de personas encima, y cayendo sobre las que se encontraban en las gradas superiores.

Increíblemente, en medio de la confusión general, el grueso de la barra siguió cantando, agitando banderas y encendiendo sus bengalas mientras que el personal de seguridad llamaba a emergencias y acudía al lugar para saber si había víctimas.

Colo-Colo-caida-03.mp4

Al lugar acudieron personal de Bomberos de Ñuñoa, ambulancias de del SAMU y de Carabineros; extraoficialmente se registran ocho heridos que ameritaron ser trasladados, aunque se dijo que el número podría aumentar con el correr de las horas.

Desde luego que esto se podría haber evitado habida cuenta de que sólo era cuestión de que personal policial les solicitara que bajaran de ese lugar o en su defecto el equipo de Colo Colo no saldría a saludar. Sin embargo no hubo un trabajo de previsión y sólo no hubo que lamentar víctimas fatales por esas cosas del azar.