Debido a la cuarentena que debe guardar, el presidente ruso participará por videoconferencia de las cumbres de líderes de la Organización del Tratado de Seguridad (OTSC) y de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) que se celebrarán esta semana en Dusambe.

El presidente ruso comentó durante una reunión en el Kremlin con atletas paralímpicos rusos que en su entorno se habían detectado varios casos de contagio de covid-19. "Es necesario comprender qué es lo que está pasado realmente con esto. Pienso que tendré que aislarme próximamente, tenemos muchos enfermos", adelantó.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló en su rueda de prensa diaria que las reuniones bilaterales previstas durante las cumbres de Dusambe fueron canceladas, y "no se realizarán por videoconferencia". Además, indicó que el autoaislamiento de Putin "no cambia nada, no hay necesidad de activar ningún protocolo especial" y aseguró a la prensa que "el presidente está completamente sano".

ADEMÁS:

Peskov afirmó que se sabe quiénes de los miembros de entorno de Putin se contagiaron de coronavirus, pero evitó mencionar nombres. "El autoaislamiento no afecta directamente el trabajo del presidente, simplemente por ahora no participará de actividades presenciales durante un tiempo. Pero esto no afecta la intensidad de su trabajo: el presidente continuará sus actividades en formato de video conferencia", añadió.

El mandatario ruso, quien se aplicó la vacuna Sputnik V en febrero pasado, evitó durante más de un año participar de todo tipo de evento público presencial y ha preferido celebrar reuniones de forma virtual con representantes del Gobierno y las instituciones rusas.

Rusia está entre los países más impactados por la pandemia del coronavirus, en quinta posición en cuanto a número de contagiados. A pesar de la alta disponibilidad de vacunas, las autoridades sanitarias no consiguen controlar las infecciones. Hasta el martes, el país registraba 7,1 millones de casos y más de 194.000 fallecidos, la cifra más alta de Europa.

Las autoridades no logran convencer a una población escéptica ante las vacunas y encuestas independientes muestran que una mayoría de rusos no quiere que le apliquen la inyección. Solo 39,9 millones de los 146 millones de rusos están completamente vacunados.