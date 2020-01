La protagonista de esta historia, Jane Slater, se transformó en tendencia al contar en su perfil de Twitter que confirmó que su pareja la engañaba al cotejar los datos cosechados por el gadget.

El reloj inteligente reveló que su novio registraba niveles de actividad a las 4 de la mañana, y no eran por hacer running precisamente.

"Un exnovio una vez me regaló un Fitbit para Navidad. Me encantó. Nos sincronizamos y nos motivamos el uno al otro. Hasta que él desapareció a las 4 de la mañana y sus niveles de actividad física aumentaron en la aplicación no odié este regalo. Ojalá la historia no fuera real", manifestó la mujer en su perfil en la red social del pajarito.

Luego reveló que el reloj inteligente se lo obsequió su pareja y lo calificó como “el peor obsequio del mundo”.

El tiempo ha pasado y Jane confesó que ya ha superado la historia y ahora prefiere reírse de la situación.