Donald Trump frenó ataques en Venezuela, pero ahora amenaza a los cárteles en México

A través de sus redes sociales, Trump destacó la cooperación entre ambos países, especialmente en materia de reconstrucción de la infraestructura petrolera y gasífera. “Gracias a esta colaboración, la segunda ola de ataques prevista ya no parece necesaria”, afirmó, aunque aclaró que los buques militares estadounidenses seguirán desplegados por razones de seguridad.

trump ejercito Trump celebró gestos políticos en Venezuela mientras redirige su ofensiva contra el narcotráfico en México.

Las excarcelaciones comenzaron en los últimos días y se trata de las primeras desde que Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina tras la captura de Nicolás Maduro. Entre los liberados se encuentran el excandidato presidencial Enrique Márquez y cinco ciudadanos españoles, incluida la activista Rocío San Miguel, de doble nacionalidad.

“Ya terminó todo”, expresó Márquez al recuperar la libertad tras un año detenido. También fue liberado un colaborador cercano de la dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien será recibida por Trump la próxima semana en Estados Unidos.

Desde la Casa Blanca interpretaron las liberaciones como una muestra del impacto político de Trump en la región, luego del operativo que terminó con la detención de Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo.

La clara postura ante los carteles mexicanos

En paralelo, el mandatario estadounidense volvió a endurecer su discurso contra el narcotráfico en México y advirtió que su gobierno evalúa iniciar ataques terrestres contra los cárteles.

“Vamos a empezar a atacar por tierra. Los cárteles están controlando México”, sostuvo Trump en una entrevista con Fox News. “Es muy triste ver lo que pasó en ese país”, agregó, aunque no dio precisiones sobre fechas ni alcance de las posibles acciones.

Trump recordó que ofreció en reiteradas oportunidades ayuda militar a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien rechazó cualquier tipo de intervención extranjera y ratificó que México es un país soberano. Si bien reconoció la cooperación bilateral en la frontera y la extradición de narcotraficantes, Sheinbaum insistió en que la lucha contra el crimen debe ser coordinada, pero sin fuerzas militares externas.

"Nos pueden ayudar con la información que ellos tengan", dijo Sheinbaum. Claudia Sheinbaum rechazó una intervención militar extranjera y defendió la soberanía de México frente a las advertencias de Trump.

La mandataria mexicana también remarcó que el problema del narcotráfico es compartido y señaló la necesidad de que Estados Unidos atienda el consumo interno de drogas y las redes de distribución en su propio territorio.

Trump, por su parte, vinculó el avance del narcotráfico con la crisis sanitaria en su país y aseguró que entre 250.000 y 300.000 personas mueren cada año por consumo de drogas, aunque afirmó que los números comenzaron a descender durante su gestión.