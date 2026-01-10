Donald Trump endurece su ofensiva por Groenlandia: "Haremos algo, les guste o no"

"Ahora mismo vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no. Porque, si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia y no vamos a tener a Rusia ni a China como vecinos", explicó el líder de la Casa Blanca. "Me gustaría llegar a un acuerdo, ya saben, por las buenas. Pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas", agregó durante una reunión con ejecutivos de compañías petroleras.

Pese a manifestarse "fan de Dinamarca" y decir que "han sido muy amables" con él, Trump rechazó la soberanía danesa sobre la isla y justificó que Washington la posea. "Cuando la tenemos, la defendemos", afirmó antes de destacar que "no se defiende" de la misma forma un arrendamiento que una posesión.

La reacción desde Groenlandia

Por su parte, los líderes de los partidos groenlandeses, incluido el primer ministro, Jens Frederik Nielsen, emitieron un comunicado conjunto tras las declaraciones de Trump, en las que rechazaron el "desprecio" del gobierno norteamericano y volvieron a instar a la diplomacia. "Queremos recalcar una vez más nuestro deseo de que cese el desprecio de Estados Unidos por nuestro país. No queremos ser estadounidenses ni daneses, queremos ser groenlandeses", expresaron, tras asegurar que están "gobernados por la ley del autogobierno y el Derecho Internacional".

De esa manera, hicieron hincapié en que el futuro de Groenlandia debe ser determinado por el pueblo groenlandés y que las conversaciones sobre el futuro de la isla también deben pasar por un diálogo con la población, sin que ningún otro país interfiera.

groenlandiatrump1 "No queremos ser estadounidenses ni daneses, queremos ser groenlandeses", aseguraron los espacios políticos de la isla.

"Debemos determinar el futuro de nuestro país nosotros mismos, sin presiones para tomar decisiones rápidas, demoras ni interferencias de otros países", argumentaron los espacios políticos, antes de instar de nuevo a que el diálogo se base en la diplomacia y las normas internacionales. En ese sentido, exigieron que se garantice un diálogo "estrecho e intenso con los aliados, adelantar la reunión en el Parlamento (Inatsisartut) para garantizar un debate político justo y exhaustivo, proteger el derecho del pueblo en un momento inusual y complejo, y desarrollar las posibilidades de lograr la seguridad" en todo el territorio.

El valor estratégico de Groenlandia

La isla ocupa una posición clave entre el Atlántico Norte y el Ártico, donde confluyen intereses de Estados Unidos, China y Rusia. Cuenta con recursos minerales y energéticos considerados estratégicos; el deshielo acelerado por el cambio climático facilita el acceso a esos recursos y abre nuevas rutas marítimas entre América del Norte, Europa y Asia.

En la actualidad, Groenlandia alberga la base aérea más septentrional de Estados Unidos y una estación de radar utilizada para detectar amenazas misilísticas y monitorear el espacio. Durante la Guerra Fría, Washington operó más de una decena de instalaciones militares en el territorio, antes de reducir su presencia con el paso de las décadas.

Nielsen aseguró que está dispuesto a permitir un refuerzo militar norteamericano en la isla, siempre dentro de los acuerdos vigentes y con consulta previa a Dinamarca y Groenlandia.