EE.UU: Un alguacil fue denunciado por patear a un perro durante un operativo

Según su testimonio, el perro sufrió la fractura de una costilla como consecuencia de la patada. Tras la difusión del video, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos emitió un comunicado en el que calificó el episodio como “desafortunado”, aunque sostuvo que la acción “no fue obra de malicia”, lo que generó cuestionamientos y reacciones en redes sociales.

ADVERTENCIA: EL VIDEO CONTIENE IMÁGENES SENSIBLES

Embed DISGUSTING: A US Marshal acting on behalf of Trump’s DOJ in Tennessee was caught on tape kicking a dog during an arrest.



The dog suffered a broken rib. This is intolerable.



https://t.co/HwtXKS1fow — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) February 6, 2026

Qué hacer si esto pasara en Argentina

En Argentina, el maltrato y la crueldad animal están penados. La Ley Nacional 14.346 establece sanciones para quienes ejerzan actos de violencia contra animales, que pueden incluir golpes, lesiones, abandono o sometimiento a sufrimientos innecesarios. Las penas previstas van desde 15 días hasta un año de prisión, y el delito puede ser denunciado por cualquier persona que tome conocimiento del hecho.

En la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, los casos de maltrato animal pueden denunciarse en comisarías, fiscalías o de manera directa ante el Ministerio Público Fiscal. En situaciones urgentes, también se puede llamar al 911. Además, el MPF porteño recibe denuncias online y telefónicas, y diversas ONGs proteccionistas asesoran a las víctimas para acompañar el proceso judicial. La denuncia es clave para que la Justicia intervenga y se proteja al animal.