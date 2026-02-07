EE.UU: Un alguacil fue denunciado por patear a un perro durante un operativo

El episodio quedó registrado en un video y ocurrió durante un operativo de arresto en un complejo de departamentos. La dueña del animal denunció que su mascota terminó con una costilla rota.
Un alguacil de Estados Unidos quedó en el centro de la polémica tras ser filmado mientras pateaba a un perro durante un procedimiento de arresto en un complejo de apartamentos de Memphis, Tennessee. El hecho fue registrado por la dueña del animal, quien aseguró que su mascota, de pequeño tamaño, estaba suelta en el lugar cuando el agente la golpeó.
Según su testimonio, el perro sufrió la fractura de una costilla como consecuencia de la patada. Tras la difusión del video, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos emitió un comunicado en el que calificó el episodio como “desafortunado”, aunque sostuvo que la acción “no fue obra de malicia”, lo que generó cuestionamientos y reacciones en redes sociales.
En Argentina, el maltrato y la crueldad animal están penados. La Ley Nacional 14.346 establece sanciones para quienes ejerzan actos de violencia contra animales, que pueden incluir golpes, lesiones, abandono o sometimiento a sufrimientos innecesarios. Las penas previstas van desde 15 días hasta un año de prisión, y el delito puede ser denunciado por cualquier persona que tome conocimiento del hecho.
En la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, los casos de maltrato animal pueden denunciarse en comisarías, fiscalías o de manera directa ante el Ministerio Público Fiscal. En situaciones urgentes, también se puede llamar al 911. Además, el MPF porteño recibe denuncias online y telefónicas, y diversas ONGs proteccionistas asesoran a las víctimas para acompañar el proceso judicial. La denuncia es clave para que la Justicia intervenga y se proteja al animal.
