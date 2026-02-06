Esteban Mirol protagonizó un fuerte cruce en vivo con Karen Reichardt

El intercambio ocurrió durante una emisión de LN+, donde ambos debatían sobre el impacto de los precios en la vida cotidiana, el rol de la industria nacional y las prácticas de consumo. Mirol retomó argumentos que ya había planteado en una discusión anterior con Marixa Balli, vinculando el comercio informal con la evasión y los talleres clandestinos.

El periodista sostuvo que existe una hipocresía en el discurso público, al afirmar que muchas personas que tienen la posibilidad compran ropa fuera del país debido a la diferencia de precios, apoyándose en comparaciones hechas a través de plataformas internacionales.

Reichardt respondió desde su experiencia personal como emprendedora textil, relatando las dificultades que enfrentó en el sector y remarcando la importancia de generar empleo. Reconoció que compra ropa en el exterior, pero defendió la necesidad de fortalecer el trabajo local en un contexto económico complejo.

image (7) La diputada Karen Reichardt cuestionó al periodista durante una discusión sobre la industria textil.

La discusión se intensificó cuando Mirol afirmó que muchos industriales dejaron de producir para importar y que su defensa se centra en el consumidor. Utilizó ejemplos de servicios con precios dispares para ilustrar su postura, lo que generó reacciones gestuales y respuestas irónicas de la diputada.

El periodista manifestó su enojo por la pérdida de poder adquisitivo y cuestionó los datos oficiales, lo que llevó a Reichardt a defender al Gobierno y a mencionar la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, anunciada el 5 de febrero, como respuesta a lo que consideró información falsa.

1770293763754 La polémica se reavivó tras los dichos del ministro Luis Caputo sobre comprar ropa en el exterior.

Cuando el intercambio parecía cerrarse, una frase de Mirol provocó el último cruce. Reichardt lo acusó de ser maleducado y dio por terminada la discusión.