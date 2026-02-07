Sangre y mensajes anónimos: Desapareció la madre de una conductora de TV y el caso sacude a Estados Unidos

Nancy Guthrie fue vista por última vez la noche del sábado 31 de enero, cuando sus hijos la dejaron en su vivienda tras una cena familiar. Al día siguiente, al no presentarse a la iglesia ni responder llamados, la familia alertó a la policía. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de ella.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, confirmó que la mujer fue sacada de su casa contra su voluntad. Aunque no presenta deterioro cognitivo, Guthrie padece severas limitaciones de movilidad, utiliza marcapasos y necesita medicación diaria, lo que incrementa la preocupación por su estado de salud.

A mitad de semana, el caso dio un giro aún más alarmante. La policía halló sangre de la víctima en el porche de su vivienda y constató que el marcapasos dejó de emitir señal durante la madrugada del domingo. Además, la cámara del timbre fue retirada, aunque llegó a registrar la presencia de una figura no identificada antes de quedar fuera de servicio.

Residencia de Nancy Guthiere Vista área de la residencia de Nancy Guthrie, en Tucson, Arizona. (Foto: AP)

En paralelo, varios medios de comunicación estadounidenses recibieron cartas de rescate anónimas. En ellas se exigen millones de dólares en bitcoin y se establecen plazos concretos para una eventual liberación. Una de las notas aseguraba que Nancy está “asustada pero a salvo”, aunque no se aportaron pruebas de vida. Las autoridades confirmaron la existencia de estos mensajes, aunque advirtieron que aún se investiga su autenticidad y que una persona fue detenida por enviar comunicaciones falsas.

Especialistas en seguridad federal han señalado que el accionar de los responsables no encaja con el patrón de un secuestro convencional. “Buscan atención, buscan exposición”, afirmó el exagente del FBI Daniel Brunner, quien alertó que la amplia cobertura mediática podría aumentar el riesgo para la víctima.

El impacto del caso llegó hasta la Casa Blanca. El presidente Donald Trump se refirió públicamente a la investigación y aseguró que existen pistas sólidas. “Creo que podríamos tener algunas respuestas muy pronto. No hablo de una búsqueda, hablo de una solución”, declaró, sugiriendo que las autoridades podrían estar cerca de identificar a un sospechoso.

Savannah Guthrie, histórica conductora de TV del programa matutino The Today Show de NBC, suspendió compromisos profesionales, incluida su cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, para concentrarse en la búsqueda de su madre. Junto a sus hermanos, pidió públicamente ayuda y expresó su esperanza de que Nancy regrese con vida.

Mientras tanto, el FBI ofreció una recompensa de 50.000 dólares por información que conduzca a la detención de los responsables. A casi una semana de la desaparición, el tiempo se vuelve un factor crítico en una investigación que mantiene en vilo al país y que, hasta ahora, suma más preguntas que certezas.