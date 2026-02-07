Internacionales |

Sangre y mensajes anónimos: Desapareció la madre de una conductora de TV y el caso sacude a Estados Unidos

La desaparición de Nancy Guthrie, madre de la conductora de TV Savannah Guthrie, es investigada como un secuestro con cartas anónimas y hallazgos macabros en Arizona.

El caso de la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, madre de la reconocida conductora de TV Savannah Guthrie, se ha convertido en uno de los episodios criminales más inquietantes de las últimas semanas en Estados Unidos. Lo que comenzó como una denuncia por una persona desaparecida en Tucson, Arizona, derivó en una investigación por secuestro con elementos que las propias autoridades califican como “no tradicionales”.

Nancy Guthrie fue vista por última vez la noche del sábado 31 de enero, cuando sus hijos la dejaron en su vivienda tras una cena familiar. Al día siguiente, al no presentarse a la iglesia ni responder llamados, la familia alertó a la policía. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de ella.

UQ4HVCVLRVOGBFUZCRP3LP6SV4
Ficha de busqueda de Nancy Guthrie difundida por la oficina del 'sheriff' del condado de Pima, en Arizona.

Ficha de busqueda de Nancy Guthrie difundida por la oficina del 'sheriff' del condado de Pima, en Arizona.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, confirmó que la mujer fue sacada de su casa contra su voluntad. Aunque no presenta deterioro cognitivo, Guthrie padece severas limitaciones de movilidad, utiliza marcapasos y necesita medicación diaria, lo que incrementa la preocupación por su estado de salud.

A mitad de semana, el caso dio un giro aún más alarmante. La policía halló sangre de la víctima en el porche de su vivienda y constató que el marcapasos dejó de emitir señal durante la madrugada del domingo. Además, la cámara del timbre fue retirada, aunque llegó a registrar la presencia de una figura no identificada antes de quedar fuera de servicio.

Residencia de Nancy Guthiere
Vista área de la residencia de Nancy Guthrie, en Tucson, Arizona. (Foto: AP)

Vista área de la residencia de Nancy Guthrie, en Tucson, Arizona. (Foto: AP)

En paralelo, varios medios de comunicación estadounidenses recibieron cartas de rescate anónimas. En ellas se exigen millones de dólares en bitcoin y se establecen plazos concretos para una eventual liberación. Una de las notas aseguraba que Nancy está “asustada pero a salvo”, aunque no se aportaron pruebas de vida. Las autoridades confirmaron la existencia de estos mensajes, aunque advirtieron que aún se investiga su autenticidad y que una persona fue detenida por enviar comunicaciones falsas.

Embed

Especialistas en seguridad federal han señalado que el accionar de los responsables no encaja con el patrón de un secuestro convencional. “Buscan atención, buscan exposición”, afirmó el exagente del FBI Daniel Brunner, quien alertó que la amplia cobertura mediática podría aumentar el riesgo para la víctima.

El impacto del caso llegó hasta la Casa Blanca. El presidente Donald Trump se refirió públicamente a la investigación y aseguró que existen pistas sólidas. “Creo que podríamos tener algunas respuestas muy pronto. No hablo de una búsqueda, hablo de una solución”, declaró, sugiriendo que las autoridades podrían estar cerca de identificar a un sospechoso.

6987578be9ff7128907cb825

ADEMÁS: Ámsterdam prohíbe la publicidad de carne en la vía pública por su impacto climático

Savannah Guthrie, histórica conductora de TV del programa matutino The Today Show de NBC, suspendió compromisos profesionales, incluida su cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, para concentrarse en la búsqueda de su madre. Junto a sus hermanos, pidió públicamente ayuda y expresó su esperanza de que Nancy regrese con vida.

Mientras tanto, el FBI ofreció una recompensa de 50.000 dólares por información que conduzca a la detención de los responsables. A casi una semana de la desaparición, el tiempo se vuelve un factor crítico en una investigación que mantiene en vilo al país y que, hasta ahora, suma más preguntas que certezas.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados