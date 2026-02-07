Javier Milei preside en Santa Fe el acto de entrega del sable corvo de San Martín

La actividad oficial se realizará a las 19 en la localidad de San Lorenzo -donde el 3 de febrero de 1813 las tropas nacionales enfrentaron a los realistas- y participará el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro.

El encuentro de Milei y Pullaro está previsto para las 18:45 en el "Campo de la Gloria" junto al intendente local, Leonardo Raimundo.

Maximiliano Pullaro Javier Milei Rosario Santa Fe Día de la Bandera.jpg El saludo entre Maximiliano Pullaro y Javier Milei en Rosario.

El Presidente llegará en avión a Rosario y se trasladará en helicóptero a San Lorenzo, para desde allí movilizarse en vehículo al Campo de la Gloria, donde además estará acompañado por funcionarios nacionales como el ministro del Interior,

Durante la ceremonia, Milei hará entrega formal del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, que lo trasladarán a su cuartel en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.

sable corvo Esa determinación quedó expresada en su testamento de 1844

La Justicia Federal autorizó el traslado

La Justicia Federal rechazó el jueves último una medida cautelar que habían presentado los descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero para evitar que el arma fuera retirada del Museo Histórico Nacional.

La jueza Macarena Marra Giménez, a cargo del Juzgado Contencioso y Administrativo Federal Número 12, no dio por probada la postura que sostiene que la donación del sable corvo haya sido “con cargo”, es decir, como obligación accesoria impuesta al Estado, en este caso, relativa al lugar de guarda, el Museo Histórico Nacional.

Asimismo, Marra Giménez señaló que el sable ya había estado por décadas en el cuartel del Regimiento de Granaderos, después de dos robos en la década de 1960, hasta que en 2015 la entonces presidenta Cristina Kirchner decidió “restituirlo” por medio de un decreto.

En el marco de esa polémica, la directora del Museo Histórico Nacional María Inés Rodríguez Aguilar presentó su renuncia indeclinable luego de que el Gobierno dispusiera el traslado de la pieza.