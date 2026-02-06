El Gobierno dio detalles del acuerdo con EEUU y marcó un giro en la política exterior

Durante su exposición, Adorni afirmó que el acuerdo “muestra y consolida el liderazgo regional de la Argentina” y lo definió como el resultado de los esfuerzos diplomáticos de la actual gestión. Según precisó, el convenio contempla compromisos de inversión, acceso preferencial al mercado estadounidense para distintos sectores productivos y la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos.

“El acuerdo implica un nuevo y enorme mercado para nuestras empresas”, sostuvo el jefe de Gabinete, al remarcar que se trata de un universo de más de 340 millones de consumidores. En ese sentido, señaló que el entendimiento también se traducirá en “más y mejores productos para los argentinos”.

Quirno

Sectores alcanzados

Al detallar los sectores alcanzados, Adorni destacó la apertura ganadera recíproca y afirmó que la Argentina “podría quintuplicar sus exportaciones de carne”, con impacto directo en provincias ganaderas como Buenos Aires. También mencionó beneficios para economías regionales: Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos podrán exportar productos forestales y de floricultura sin trabas arancelarias.

En el plano industrial, el funcionario remarcó la apertura del mercado estadounidense a medicamentos e insumos médicos argentinos, lo que habilita exportaciones de alto valor agregado y favorece a provincias como Córdoba y Santa Fe. Asimismo, señaló que el acuerdo alcanzará a distritos mineros como Santa Cruz, San Juan, Mendoza, Jujuy, Salta y Catamarca.

“Es un acuerdo para las veinticuatro provincias argentinas y los cuarenta y siete millones de ciudadanos que tiene este país”, afirmó Adorni. En clave política, sostuvo que el entendimiento consolida un rumbo basado en el capitalismo y el libre comercio, y lo contrastó con decisiones de gobiernos anteriores, como el rechazo al ALCA. “Vimos las consecuencias: veinte años de estancamiento económico, ausencia de inversiones y aumento de la pobreza”, lanzó, con críticas directas al kirchnerismo.

Adorni y cia

Adorni también cuestionó la política exterior de etapas previas y sostuvo que la Argentina había quedado relegada del escenario global, con vínculos con “regímenes de dudosa calidad democrática”. En ese marco, señaló que el país pasó de “firmar un pacto de impunidad con Irán a firmar un acuerdo de libre comercio con la primera potencia mundial”.

Estrategia

Por su parte, el canciller Pablo Quirno remarcó que el acuerdo con Estados Unidos no es un hecho aislado, sino el resultado de una estrategia sostenida en el tiempo. “Es una relación construida sobre la confianza y una preparación seria”, afirmó, y mencionó otros avances recientes como los acuerdos Mercosur-EFTA, Mercosur-Unión Europea (ya enviados al Congreso), y el futuro envío del tratado con Singapur.

Quirno también destacó la profundización de vínculos con socios estratégicos a partir de la participación argentina en el Consejo de Paz impulsado por Estados Unidos, y resaltó el trabajo conjunto de Cancillería, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Regulación, junto al acompañamiento de la embajada argentina en Washington.

En relación con el contenido del acuerdo, el canciller subrayó su impacto comercial y el acceso al mercado estadounidense, al que definió como “un destino natural para productos argentinos complementarios con la economía norteamericana”. Además, señaló que se trata del primer tratado en América Latina que combina comercio e inversiones, con financiamiento previsto a través de organismos estatales de Estados Unidos como el Exim Bank y la Development Finance Corporation (DFC).

En ese contexto, destacó la participación argentina en una reunión ministerial sobre minerales críticos organizada por Estados Unidos y afirmó que el país debe estar presente “cuando tiene una proyección minera de estándar mundial”, en referencia al potencial del cobre, el litio y otros recursos estratégicos.

Según precisó la Cancillería, el acuerdo prevé la eliminación de aranceles para 1.675 productos argentinos, lo que permitiría reactivar exportaciones por unos USD 1.013 millones. A su vez, Argentina levantará tarifas para 221 posiciones arancelarias estadounidenses, reducirá al 2% las tasas de veinte rubros, principalmente autopartes, y establecerá cuotas para automóviles, carne y productos agrícolas. El Gobierno considera que el entendimiento redefine la relación bilateral y busca reposicionar a la Argentina en la economía global.