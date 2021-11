Durante su intervención en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) de Perú, Velarde señaló que la institución que preside trabaja junto a otros bancos centrales de Hong Kong, Singapur e India en "una moneda digital que va a imponerse en el futuro".

"No vamos a ser los primeros porque no tenemos los recursos para ser los primeros y afrontar los riesgos, pero al menos no vamos a quedarnos atrás", indicó Velarde.

"Al menos estamos al mismo nivel que nuestros pares del mismo tamaño, pero estamos más retrasados tal vez que México y Brasil y más que varios países europeos", añadió.

Asimismo, el presidente del BCRP apuntó que "el sistema de pagos que vamos a tener de acá a 8 o 10 años en el mundo va a ser completamente distinto al actual".

Criptomonedas.jpg El Banco Central de Perú planea lanzar una moneda digital

"Incluso parte del debate que se da muchas veces, no entiende que incluso el sistema financiero sea probablemente bastante distinto", apostilló.

El máximo responsable del Banco Central de Perú también indicó que su institución tiene otros proyectos que de momento prefiere tenerlos en carpeta porque, "probablemente no sea el mejor escenario para plantearlos ante tanta incertidumbre".

A diferencia de una criptomoneda, las monedas digitales son emitidas únicamente por los bancos centrales y cuenta con su respaldo, por lo que garantizan mayor estabilidad y menor volatilidad en su cotización.

La pasada semana, el Banco Central corrigió al alza las previsiones de crecimiento de la economía peruana para 2021, de 11,9 % a 13,2 %, lo que supondría el mayor aumento porcentual dentro de Latinoamérica, y que compensaría la recesión de -11,1 % sufrida en 2020, que también fue una de las más graves de la región.

Con estas cifras, el producto interior bruto (PIB) de Perú recuperará su nivel previo a la pandemia de covid-19, con el reto de volver a la senda de crecimiento del 4,8 %, el promedio anual que tuvo la economía peruana entre 2001 y 2019