Una decena de personas encañonadas y arrodilladas aparecen en la grabación, entre ellas Alejandro Roca Andrade, supuesto sobrino de Eric Cisneros Burgos (del cártel de Sinaloa), quien afirma que le fueron entregados cinco millones de pesos para servir como enlace con el grupo criminal y las autoridades, así como para reclutar sicarios.

https://twitter.com/OfficialBalam/status/1479520275792154624 Cártel de Jalisco, Nueva Generación (#CJNG) levanta a integrantes Cártel de Sinaloa (#CDS), planeaban calentar la plaza de Papaloapan, Veracruz. Los interrogados fueron ejecutados.



"Mi tío me contactó hace unos meses —yo me encontraba en el estado de Quintana Roo—, me ofreció trabajo y me ofreció cinco millones de pesos (unos 245.000 dólares) para que yo fuera el enlace entre Julián Álvarez Vallejo y Pablo Mendoza, alias 'El Junior'", afirma el hombre en el video.

"Esto para reclutar a sicarios para el Cártel de Sinaloa y comenzar a calentar la plaza en la Cuenca del Papaloapan y toda la zona al secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado", agregó el supuesto sobrino del secretario de Gobierno, señalando que Gutiérrez Maldonado "no quiere problemas".

Asimismo, aseguró que al Cártel de Sinaloa le proporcionaron también armas, vehículos y drogas.

La grabación se difundió pocas horas después de que se hallaran nueve cuerpos en la autopista Cosoleacaque-La Tinaja, en el tramo que va de Rodríguez Clara a Isla, abandonados junto a un mensaje del CJNG para el secretario del Gobierno de Veracruz, acusado de presuntos vínculos con el cártel rival.

La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó que se inició un operativo especial encabezado por el titular de la dependencia, Hugo Gutiérrez Maldonado, y en el cual participan fuerzas federales, estatales y municipales.

En sus inicios, el CJNG se desempeñó en Veracruz como brazo armado del Cártel de Sinaloa para ejecutar a rivales y se les conoció como los Matazetas. Luego se consolidaron como una organización con Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, y para 2013 anunciaron su deslinde con los sinaloenses.