El Papa Francisco está "muy contento" por el logro de la Selección

“El Papa esta mañana era el primero de los contentos”, dijo a la prensa italiana el cardenal argentino Leonardo Sandri. “Claro que hablamos del tema con el Papa. Todos estamos muy contentos por la victoria de Argentina en la final del Mundial de fútbol”, agregó el religioso.

A pesar de que el cardenal argentino no aclaró si Francisco vio el partido, aseguró que “fue un gran resultado para una Selección que se preparó por mucho tiempo” para el Mundial de Qatar.

Sandri dijo que “el Papa alertó sobre los valores del deporte porque de estos eventos debe surgir algo, hermandad, el valor también por el sufrimiento deportivo”, aseguró.

Por su parte, Francisco había pedido el domingo que los ganadores del Mundial “lo vivan con humildad” y convocó a “hacer crecer” el espíritu deportivo con el símbolo de la “pelota de trapo” como ejemplo.

Todos envían los mejores deseos a los ganadores. Que lo vivan con humildad. Y a los que no ganan, que lo vivan con alegría porque el mayor valor no es ganar o no ganar, es jugar limpio, jugar bien”, planteó el pontífice en una entrevista con el Canal 5 italiano.

"Que ambos tengan el coraje de darse la mano”, pidió el pontífice en ese marco.

"El deporte te ennoblece, te ennoblece aunque se haga con una pelota de trapo. Tenemos que hacer crecer el espíritu deportivo y espero que este mundial nos ayude a recuperar el espíritu deportivo, que nos hace nobles”, avanzó.

Durante el diálogo con el periodista Fabio Marchese Ragona, Francisco aseveró que “el deporte es noble”.

"Hay una película argentina que se llama Pelota de trapo. Estoy hablando de 1945, la vi de niño. Es una buena película de la época, es un poco la mística de los niños jugando con lo que tienen en la mano. Fue Don Bosco quien dijo 'si quieres juntar a los muchachos, pon una pelota en el camino y vendrán enseguida, como moscas al pastel'”, recordó Jorge Bergoglio.

"Los niños juegan. Y ahí vamos a una cosa muy bonita que es el valor del juego, del deporte, incluso del propio juego. Jugar y hacer deporte. Es una bendición poder hacerlo bien porque el deporte es algo noble. Todos necesitamos esta gratuidad del deporte, destacó luego.