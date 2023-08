El Pentágono descartó que el avión de Prigozhin haya sido derribado por un misil

El general de brigada Patrick Ryder, portavoz del Pentágono, no ofreció más detalles ni pruebas cuando hizo sus comentarios en una conferencia de prensa del Departamento de Defensa.

Reuters había informado más temprano el jueves que Estados Unidos estaba analizando una serie de teorías sobre la causa del accidente del avión de Prigozhin, y citó a dos funcionarios estadounidenses que dijeron que probablemente un misil tierra-aire lo impactó.

Los funcionarios enfatizaron que la información aún era preliminar y estaba bajo revisión, y no descartaron un cambio en la evaluación.

Las autoridades aéreas de Rusia dijeron que Prigozhin, su mano derecha Dmitry Utkin y otras ocho personas estaban en el avión privado que se estrelló -sin dejar sobrevivientes- al norte de Moscú el miércoles.

El Wall Street Journal, en tanto, publicó hoy una hipótesis diferente: que una bomba a bordo del avión o algún otro sabotaje causó el incidente.

No es raro que haya puntos de vista de inteligencia opuestos, e incluso contradictorios, en el gobierno de Estados Unidos en las horas y días posteriores a los principales acontecimientos internacionales.

Un tercer funcionario estadounidense dijo a Reuters que había varias teorías y que no se había llegado a ninguna conclusión.

El accidente se produjo dos meses después de que Prigozhin y sus mercenarios del grupo Wagner organizaran un motín en el que tomaron el control de una ciudad del sur y avanzaron hacia Moscú, derribando varios aviones de la fuerza aérea rusa y matando a sus pilotos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles que no le sorprendieron los informes de que Prigozhin había muerto en un accidente aéreo, y añadió que no suceden muchas cosas en Rusia en que el mandatario Vladimir Putin no esté detrás.

Putin dijo el jueves que deseaba expresar sus sinceras condolencias a las familias de quienes murieron en el accidente y dijo que era necesario esperar el resultado de la investigación oficial.

putin.jpg Yevgeny Prigozhin se enfrentó a Putin.

Quién era el líder mercenario

Prigozhin, de 62 años, jefe del grupo mercenario Wagner, criticó con frecuencia a los altos mandos del Ejército ruso por lo que dijo era su incompetente prosecución de la guerra en Ucrania.

Algunos datos clave sobre Yevgeny Prigozhin, fundador de la fuerza mercenaria rusa Wagner Group, que según la autoridad rusa de aviación civil, figuraba en la lista de pasajeros de un avión que se estrelló este miércoles al norte de Moscú.

Prigozhin, de 62 años, saltó a la fama tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, en la que sus combatientes -incluidos miles de convictos que reclutó en prisión- lideraron el asalto ruso a la ciudad de Bajmut en la batalla más larga y sangrienta de la guerra.

Utilizó las redes sociales para pregonar los éxitos de Wagner y enemistarse con el estamento militar, acusándolo de incompetencia e incluso de traición.

En junio, Prigozhin encabezó un motín en el que combatientes de Wagner tomaron el control de la ciudad meridional de Rostov del Don y derribaron varios helicópteros militares, matando a sus pilotos, mientras avanzaban hacia Moscú. El Presidente Vladimir Putin lo calificó de acto de traición que recibiría una dura respuesta.

Para evitar el derramamiento de sangre, Prigozhin y algunos de sus combatientes se marcharían a Bielorrusia y se retiraría la causa penal contra él por motín armado.

La aplicación del acuerdo y el futuro de Prigozhin estuvieron rodeados de confusión. El Kremlin dijo que había asistido a una reunión con Putin cinco días después del motín. El 5 de julio, la televisión estatal afirmó que se seguía investigando a Prigozhin y emitió imágenes en las que se mostraba dinero en efectivo, pasaportes, armas y otros objetos incautados en una redada en una de sus propiedades.

Sin embargo, a finales de julio, Prigozhin fue fotografiado en San Petersburgo mientras se celebraba en la ciudad una cumbre Rusia-África. Esta semana apareció en un video que él mismo sugirió que se había grabado en África, donde Wagner tiene operaciones en varios países.

Nacido en San Petersburgo el 1 de junio de 1961, Prigozhin pasó nueve años en cárceles soviéticas por delitos como robo y fraude. Liberado en 1990, en plena agonía de la Unión Soviética, emprendió una carrera como hostelero y dueño de restaurante en su ciudad natal. Se cree que en esa época conoció a Putin, entonces un alto asesor del alcalde de San Petersburgo.