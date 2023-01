En un contexto de muy fuerte tensión en el seno de la familia real británica, el hijo menor del rey Carlos III relata esta pelea en su autobiografía "Spare" ("En la sombra", en español), que saldrá a la venta el 10 de este mes, informó el diario británico The Guardian, que afirma haber obtenido una copia anticipada del ejemplar.

Harry, de 38 años, narró que durante una disputa en 2019 en la cocina de su casa de Londres, Guillermo tildó a la exactriz estadounidense, con quien el hermano menor se había casado un año antes, de "difícil", "grosera" y "áspera".

"Me agarró por el cuello (de la camisa) y me tiró al suelo. Aterricé sobre el plato del perro, que se rompió bajo mi espalda, los trozos cortándome", según una cita del libro. Harry pidió entonces a su hermano -que parecía "arrepentido y se disculpó"- que se fuera.

El diario británico también reproduce un diálogo entre ambos. Guillermo se volvió y replicó "No hace falta que se lo cuentes a Megan". "¿Quieres decir que me atacaste?", preguntó el hermano menor. "No te ataqué, Harold", respondió el actual príncipe de Gales, ahora de 40 años, que parecía utilizar ese apodo para referirse a Harry.

Como es su costumbre, el Palacio de Buckingham no hizo comentarios al respecto.

La familia real británica lleva meses preparándose para las revelaciones potencialmente explosivas contenidas en las memorias del príncipe que en 2020 sacudió a la monarquía cuando, junto a Meghan, anunció que dejaban sus funciones y se iban a vivir a Estados Unidos.