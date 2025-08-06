Donald Trump está abierto a reunirse con Vladimir Putin

Por su parte, se reportó que el mandatario estadounidense también está dispuesto a mantener una reunión con el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski.

"Rusia expresó su deseo de reunirse con el presidente Trump, y el presidente está abierto a reunirse tanto con Putin como con Zelenski", declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Previamente, The New York Times reportó que Trump quiere reunirse con su par ruso, Vladímir Putin, tan pronto como la próxima semana.

Según las fuentes consultadas, el mandatario estadounidense reveló sus planes en una llamada con líderes europeos el miércoles. En la llamada, Trump aseveró que primero quiere reunirse con Putin y luego organizar un encuentro con él mismo, Putin y Zelenski.

Putin recibió al enviado de Trump

La noticia se da en la misma jornada que el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steven Witkoff, mantuvo un encuentro de tres horas con el líder ruso en Moscú.

"Mi enviado especial, Steve Witkoff, acaba de mantener una reunión muy productiva con el presidente ruso, Vladímir Putin. ¡Se lograron grandes avances!", escribió el mandatario estadounidense en Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca indicó que, tras el encuentro, informó a varios aliados europeos. "Todos están de acuerdo en que esta guerra debe llegar a su fin, y trabajaremos para lograrlo en los próximos días y semanas", subrayó.

Por su parte, desde el Kremlin indicaron que el encuentro, que duró aproximadamente tres horas, fue "útil y constructivo". Se abordaron temas como el conflicto ucraniano y "las perspectivas de un posible desarrollo de cooperación estratégica" entre Moscú y Washington, según detalló el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov.

En lo que respecta al conflicto en Ucrania, Moscú transmitió "algunas señales". "Y se han recibido las señales correspondientes del presidente Trump", indicó el alto funcionario.

El encuentro se celebró en medio de repetidas amenazas por parte de Trump con introducir aranceles y otras restricciones económicas a Moscú si no se alcanzaba un acuerdo de paz con Kiev. No obstante, el titular de la Casa Blanca admitió que las autoridades rusas saben evitar las sanciones y mitigar sus consecuencias y dudó de la eficacia de nuevas restricciones económicas contra Rusia para lograr resultados en el conflicto ucraniano.

Poco después de la reunión, Trump declaró que las acciones de Rusia son "una amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad del país norteamericano e impuso un arancel adicional del 25 % a la India por sus compras de petróleo ruso.