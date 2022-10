Elon Musk advirtió que le cortará el servicio satelital a Ucrania

La empresa no puede "enviar miles de terminales adicionales, que tienen un uso de datos hasta 100 veces superior al de los hogares típicos", aseguró el magnate en sus redes. "Esto no es razonable", aseguró, aclarando que "no pide recuperar los gastos anteriores".

Actualmente, alrededor de 25.000 unidades de satélite Starlink están funcionando en Ucrania, comunicó el domingo el magnate. Según él, esta operación le costo a SpaceX 80 millones de dólares y se espera que la cifra supere los 100 millones de dólares para fin de este año.

Embed Elon Musk dijo este viernes que al pedirle al Pentágono que pagara la factura de Starlink en Ucrania estaba siguiendo el consejo de un diplomático ucraniano que respondió al plan de paz de Musk con un: “Vete a la m*****” https://t.co/KqbFZ6Wlba — CNN en Español (@CNNEE) October 14, 2022

CNN anticipó la decisión de Elon Musk

Antes que Musk comunicara la noticia en sus redes sociales, CNN informó que la compañía solicitó al Pentágono que asuma los costos de proveer a Kiev las terminales satelitales.

En una carta enviada en septiembre al Departamento de Defensa de Estados Unidos., el director de ventas gubernamentales de SpaceX escribió que la compañía no se encuentra "en condiciones de donar más terminales a Ucrania, ni de financiar las terminales existentes por un período de tiempo indefinido".

Según cálculos de la empresa, los costos por los servicios serían de más de 120 millones de dólares durante el resto del año y de casi 400 millones de dólares en los próximos 12 meses.

Entre los documentos enviados al Pentágono, también figura una solicitud del comandante en jefe del Ejército ucraniano, Valeriy Zalúzhniy, enviada a Musk en julio para pedir cerca de 8.000 estaciones Starlink adicionales. Mientras, en otra carta dirigida al Departamento de Defensa, un consultor externo que trabaja para la compañía del magnate afirmó que no cree que SpaceX "tenga la capacidad financiera" para satisfacer los servicios solicitados por Zalúzhniy.

Diplomático ucraniano insultó a Elon Musk

Al respecto, el periodista Jason Jay Smart afirmó que Starlink "había sido un elemento de cambio en la guerra" e indicó que la noticia llega después de que el embajador ucraniano en Alemania, Andréi Mélnik, "mandara a Musk a 'la mierda'". Respecto a las críticas de Mélnik, el multimillonario respondió: "Solo estamos siguiendo su recomendación".

Los reportes de que SpaceX dejará de financiar los servicios de Starlink a Ucrania surgen después de que Musk publicara la semana pasada un plan de resolución pacífica del conflicto en el país, que provocó una fuerte reacción por parte de Kiev.

La incitativa del empresario abarcaba cuatro puntos fundamentales: repetir bajo supervisión de la ONU los referendos en "las regiones anexionadas", aceptar que Crimea es parte de Rusia, garantizar el suministro de agua a la península y mantener el estatus neutral de Ucrania.