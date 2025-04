Elon Musk criticó los aranceles de Trump y fue cruzado desde la Casa Blanca

A través de una videollamada en un congreso del Partido de la Liga en Italia, el director ejecutivo de Tesla se manifestó en favor de sostener un régimen de “aranceles cero” entre los Estados Unidos y Europa. La postura del multimillonario se conoció cuando Trump acababa de endurecer su postura comercial con la imposición de nuevos aranceles sobre productos de cerca de 60 países.

La respuesta de la Casa Blanca

Luego de estas declaraciones, Pete Navarro, asesor de Comercio y Manufacturas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este domingo a Elon Musk después de que el magnate declarara que está a favor de eliminar todos los aranceles con la Unión Europea (UE).

"Lo que creo que es importante entender sobre Elon es que vende vehículos. A eso se dedica", dijo Navarro durante una entrevista con la cadena Fox News. "Simplemente protege sus propios intereses, como haría cualquier empresario", agregó.

El asesor de Trump opinó que el magnate "no entiende" que el resto de países del mundo están "estafando" a Estados Unidos con el comercio. Navarro apuntó que Tesla, empresa de Musk, utiliza componentes que provienen de China, México, Japón y Taiwán, entre otros lugares, para fabricar sus vehículos.

Lo que busca el plan arancelario del republicano, continuó el asesor, es revivir la industria interna en lugares como Detroit (Míchigan), antigua cuna del motor. A pesar de todo, Navarro negó que haya habido un "choque" con Musk, quien dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encargado de recortar el gasto público en la Administración de Trump, y afirmó que este hace un trabajo "genial" en el DOGE.

image.png El cruce entre Navarro y Musk.

Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó el domingo que no dará marcha atrás a sus aranceles sobre las importaciones de una gran cantidad de países a menos que estas naciones equilibren su comercio con Estados Unidos, reiterando sus planes de implementar una medida que ha hecho tambalear los mercados globales, aumentado los temores de una recesión y trastocado el sistema comercial a nivel mundial.

En declaraciones a los periodistas a bordo del avión presidencial, Trump dijo que no quería que los mercados globales cayeran, pero también que no le preocupan las ventas de acciones a gran escala, añadiendo: "a veces se debe tomar medicina para remediar algún mal".

Sus comentarios se producen en momentos en que los mercados financieros de todo el mundo parecen encaminarse a mantener la racha de caídas significativas una vez que se reanuden las operaciones el lunes, y después de que los asesores de Trump trataron de calmar las preocupaciones del mercado al declarar que más de 50 naciones se habían puesto en contacto para iniciar negociaciones con el fin de retirar aranceles.

"He hablado con muchos dignatarios, europeos, asiáticos, de todo el mundo", comentó Trump. "Están ansiosos por llegar a un acuerdo. Y les dije, no vamos a tener déficits con su país. No lo vamos a hacer, porque para mí un déficit es una pérdida. Vamos a tener superávits o, en el peor de los casos, vamos a quedar tablas".

Las tasas más altas comenzarán a cobrarse a partir del miércoles, marcando el inicio de una nueva era de incertidumbre económica sin un final claro a la vista.