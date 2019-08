Prerreferéndum es una instancia para saber si un referéndum se termina dando o no. El referéndum sólo se dará si se consiguen 650 mil votos a favor, el 25% de la población habilitada para votar en Uruguay. Al ser en papel único, que contendrá el texto "Interpongo el recurso de referéndum contra la Ley Nº 19684 del 26 de octubre de 2018 (Ley Integral para Personas Trans)", sólo votarían los que estén a favor del referéndum, por lo tanto, aquellos que se acerquen a las instituciones no podrán mostrar su negativa al proyecto; para resumir, quienes voten solo podrán hacerlo en favor del referéndum por la derogación de la ley en cuestión.

ADEMÁS:

La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA aprobó el uso del lenguaje inclusivo para las producciones de grado y posgrado

La Corte Electoral de Uruguay habilitó tres mil circuitos y se votará de 8:30 a 19 horas. En caso de aprobarse, el referéndum se celebraría después de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el próximo 27 de octubre, en primera vuelta, y el 24 de noviembre, si hiciera falta una segunda.

El 19 de octubre de 2018, el Parlamento uruguayo aprobó esta ley por la que se consagran los derechos de las personas trans. Pero un diputado, integrante del Partido Nacional, Carlos Iafigliola, se mostró contrario a la misma desde el primer momento, catalogándola de "peligrosa, injusta e inconstitucional" y afirmando que "le da marco legal a la posibilidad de que menores de edad puedan 'hormonizarse' sin el consentimiento de sus padres". Desde entonces, ha promovido acciones para su derogación. En las últimas semanas logró juntar casi 70.000 firmas, el equivalente al 2% de la población habilitada para votar, cifra suficiente para convocar el prerreferéndum del próximo domingo.

Por su parte, el colectivo trans se ha movilizado ante esto, una amenaza latente para sus derechos. "Nuestra sensación es que no van a llegar a los votos, por el apoyo de la gente. Yo he estado recorriendo el interior del país y hay mucha gente que apoya la ley, que no va a ir a votar. Yo creo que la campaña en contra de la ley ha sido claramente desmentida por los argumentos que usan", indicó Colette Spinetti, activista trans del país oriental, en diálogo con agencia EFE.

ADEMÁS:

Santiago Maldonado: marcha a Plaza de Mayo por los dos años de su desaparición