Escritora Amanda Gorman leerá un poema en asunción de Biden

Gorman, residente de Los Ángeles, escribió para eventos que incluyen una celebración del 4 de Julio (Día de la Independencia estadounidense), hasta la inauguración en la Universidad de Harvard por parte del rector Larry Bacow. Cuando recite su obra el próximo miércoles, continuará una tradición de los presidentes demócratas que vienen incluyendo a poetas célebres como Robert Frost y Maya Angelou.

Amanda Gorman es la poetisa inaugural más jovenque se recuerde, que ya fue noticia en otras ocasiones. En 2014, fue galardonada como la primera Poetisa Joven Laureada de Los Ángeles, y tres años después recibió el premio a la primera Joven Poetisa Laureada Nacional. También hizo apariciones en MTV, escribió un homenaje a deportistas afrodescendientes para Nike y tiene un acuerdo con Viking Children's Books para publicar dos libros.

El poema inaugural (de la Presidente de Biden) se titula “The Hill We Climb”, pero declinó adelantar algunos versos. Afirma que no le dieron instrucciones específicas sobre qué escribir, pero que la exhortaron a enfatizar la unión y la esperanza y no “denigrar a nadie” o celebrar con agravios la partida del presidente Donald Trump.

La escritora aseguró que los sucesos de la semana pasada en el Capitolio no cambiaron drásticamente el poema en el que venía trabajando, porque no la sorprendieron. “El poema no es ciego, no da la espalda a la evidencia de discordia y división”, afirmó.

En otros escritos, la poetiza ha honrado a sus ancestros, reconocido y celebrado su propia vulnerabilidad y también ha abordado problemas sociales. Su poema “In This Place”, escrito para la lectura inaugural de la poetisa laureada estadounidense Tracy K. Smith en 2017, condena la marcha racista en Charlottesville, Virginia y mantiene arte como una reafirmación de la democracia.

La joven artista sueña con otras ceremonias y cuenta que le encantaría leer en los Juegos Olímpicos de 2028, que serán en Los Ángeles, y en 2037 no le importaría encontrarse en una posición aún más especial en la investidura presidencial, como la nueva mandataria. “Le diré a Biden que estaré de regreso”, afirmó riendo.