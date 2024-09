"Estados Unidos no podrá ocultarse de una guerra nuclear", advierte embajador ruso

"Aquí [en EE.UU.] existe una especie de ilusión de que, si hay un conflicto, no se extenderá al territorio de Estados Unidos. Constantemente trato de transmitirles una tesis: los estadounidenses no podrán quedarse más allá de las aguas del océano, esta guerra afectará a todos", expresó el diplomático.

"Hemos dicho cientos de veces que no puede haber una guerra nuclear entre Estados nucleares, especialmente Estados Unidos y Rusia, y que no habrá ganadores", dijo Antónov. "Decimos constantemente: 'No jueguen con esta retórica […] No jueguen con fuego", agregó.

Crece la tensión entre Rusia y la OTAN

Las declaraciones de Antónov llegan en medio de los temores de una posible escalada entre Rusia y la OTAN que se intensificaron en los últimos días. Las potencias occidentales están considerando la posibilidad de permitir a Kiev realizar ataques con misiles de largo alcance en lo profundo del territorio ruso.

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró el jueves en declaraciones a la prensa que si se tomara la decisión de permitir que Ucrania ataque lo profundo del territorio ruso reconocido con armas occidentales de largo alcance, significaría que los países de la OTAN "están en guerra con Rusia"