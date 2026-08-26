Estados Unidos suspendió las entrevistas para tramitar visas: cuáles son los motivos

La decisión se conoce en medio de una amplia ofensiva del Gobierno de Trump contra la inmigración. Durante su segundo mandato, la Casa Blanca impulsó distintas medidas destinadas a restringir el ingreso de extranjeros, acelerar deportaciones y aumentar los controles sobre quienes buscan obtener permisos para permanecer en Estados Unidos.

Además, las autoridades estadounidenses vienen incorporando controles relacionados con los antecedentes y actividades políticas de los solicitantes. En ese marco, algunas medidas alcanzaron incluso a personas vinculadas con protestas relacionadas con el conflicto en Gaza.

También preparan una revocación masiva de visas

La suspensión temporal de las entrevistas se produce mientras el Gobierno estadounidense prepara otra medida de fuerte impacto: la posible revocación de hasta 200.000 visas de turismo y negocios, correspondientes a permisos otorgados entre 2016 y 2026.

La iniciativa estaría dirigida especialmente a personas que ingresaron a Estados Unidos con visas B1 o B2 y posteriormente presentaron solicitudes de asilo. El Gobierno busca revisar esos casos y establecer nuevas exigencias para quienes soliciten permisos de estadía temporal.

Entre las condiciones que se analizan figura que los solicitantes demuestren que tienen intención de regresar a sus países de origen una vez finalizada su estadía y que no utilicen una visa temporal como vía para iniciar posteriormente un proceso de permanencia mediante el pedido de asilo.

La ofensiva migratoria de Trump, sin embargo, también enfrenta resistencias judiciales. Recientemente, un juez federal bloqueó una política que había restringido la emisión de visas para ciudadanos de 75 países al considerar que el secretario de Estado, Marco Rubio, había excedido sus facultades legales.

Mientras continúan las disputas judiciales, el Departamento de Estado avanza con la capacitación de sus funcionarios y la revisión de los procedimientos consulares. Por ahora, quienes tengan turnos afectados deberán esperar la nueva fecha que les comunique la representación diplomática estadounidense.