Mark Zuckerberg niega que Meta haya creado redes adictivas para adolescentes

El caso también apunta al modelo de negocios de Meta. Los fiscales sostienen que la empresa priorizó el crecimiento y los ingresos publicitarios por encima de la seguridad de niños y adolescentes. Según la acusación, la publicidad representa el 98% de la facturación de la compañía y constituye un incentivo para aumentar el tiempo que los usuarios permanecen en sus plataformas.

La recopilación de datos, otra de las grandes denuncias contra Meta

Otro de los ejes del juicio es la recopilación de información de menores de 13 años. Los estados afirman que Meta sabía que niños de esa edad utilizaban Facebook e Instagram, pero no obtenía el consentimiento de sus padres antes de recopilar y monetizar sus datos personales, una conducta que, según la acusación, viola la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA).

Meta en el ojo de la tormenta por crear adiccion a las redes en adolescentes.

Los fiscales también sostienen que la exposición excesiva a las redes sociales puede contribuir a síntomas de depresión, ansiedad y adicción, y acusan a Meta de minimizar públicamente esos riesgos. El fiscal general de California, Robert Bonta, afirmó que la empresa “diseñó un producto peligroso para los usuarios jóvenes” y que luego “mintió a los niños, a las familias y a la comunidad sobre el grado de dicho peligro”.

El juicio podría extenderse durante al menos seis semanas y expone a Meta a sanciones que, según los cálculos de las partes, podrían ubicarse entre 200.000 millones y 1,4 billones de dólares. Entre los testigos previstos se encuentran Zuckerberg, el director de Instagram, Adam Mosseri, y la directora global de seguridad de Meta, Antigone Davis.

El primer testigo fue el exingeniero de seguridad de Meta Arturo Bejar, quien afirmó que “actuar rápido y romper cosas” seguía siendo el lema corporativo y que “la seguridad no se tuvo en cuenta” durante la implementación inicial de Reels de Instagram. Su declaración puso el foco en las decisiones de diseño y en si la compañía priorizó la permanencia de los menores en pantalla.

El proceso llega después de otros fallos contra Meta relacionados con la protección de menores. En Nuevo México, la empresa fue condenada a pagar 567 millones de dólares destinados a un fondo para abordar problemas de salud mental juvenil, además de otros 375 millones de dólares establecidos en un juicio anterior. El nuevo caso deberá determinar ahora si Meta vulneró las normas de protección infantil y si sus decisiones de diseño y recopilación de datos generaron los daños que denuncian los estados.