Murió Hayden Panettiere, actriz de "Scream", con apenas 36 años

Una carrera que comenzó a los cinco años

Hayden Panettiere nació el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York, y comenzó su carrera artística cuando tenía apenas cinco años. Su primer trabajo fue en la telenovela One Life to Live, antes de continuar en Guiding Light y comenzar a conseguir papeles en diferentes producciones televisivas y cinematográficas.

Su gran salto a la fama llegó con Héroes, la exitosa serie de NBC en la que interpretó a Claire Bennet, una joven con poderes sobrenaturales. El personaje la convirtió en una de las figuras juveniles más reconocidas de Hollywood y le permitió consolidar una carrera que también incluyó trabajos en películas como Remember the Titans, Ice Princess y Bring It On: All or Nothing.

Panettiere también formó parte de la saga Scream. Participó en Scream 4 y regresó años después para Scream VI, uno de sus últimos trabajos importantes en el cine.

Otro de sus papeles más recordados fue el de Juliette Barnes en Nashville, serie estrenada en 2012 en la que interpretó a una joven cantante de música country. El personaje le permitió mostrar una faceta diferente y recibió varias nominaciones a premios durante la emisión de la producción.

En los últimos años, Panettiere también habló públicamente sobre distintos momentos difíciles de su vida y sobre sus problemas personales. Su historia estuvo marcada por situaciones de violencia de género y dificultades vinculadas al consumo de sustancias, experiencias que posteriormente fueron abordadas en su autobiografía.

La muerte de Hayden Panettiere generó conmoción en Hollywood y entre sus seguidores, que recordaron especialmente sus trabajos en Héroes, Nashville y la franquicia Scream. La investigación permanece abierta mientras las autoridades buscan determinar qué ocurrió antes de su fallecimiento.