“Una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional”, señala el documento difundido por el Vaticano.

El diagnóstico correspondió a un adenocarcinoma de pulmón, un tipo de cáncer que se origina en células glandulares. La comunicación oficial precisó que la enfermedad estaba “localizada”, aunque no brindó más detalles sobre el estadio del tumor ni sobre otros aspectos clínicos del pontífice.

El pontífice retomó su participación en la audiencia general semanal el miércoles 21 de octubre de 2026, tras la intervención quirúrgica por un tumor pulmonar.

Este miércoles, León XIV participó de su primera audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, desde la operación. La presencia del pontífice fue registrada durante el encuentro con los fieles.

La audiencia se realizó el mismo día en que la Santa Sede comunicó los resultados médicos y confirmó que no se requerirán nuevas intervenciones terapéuticas por la enfermedad detectada.