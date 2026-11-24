Las visiones del demonio y las puertas del infierno

Uno de los episodios ocurrió cuando Francisco todavía era arzobispo de Buenos Aires. Según escribió, vio una presencia desde la ventanilla de un automóvil y nunca pudo olvidar sus ojos, que describió como amenazantes y seductores.

El segundo encuentro tuvo lugar en una capilla de las carmelitas. "Me miró con ojos llameantes", consignó en sus apuntes.

El tercer episodio ocurrió después de su polémico viaje a Chile de 2018, marcado por sus declaraciones sobre las víctimas de abusos sexuales cometidos por un sacerdote. Luego de recibir fuertes cuestionamientos, Francisco ordenó una investigación y reconoció que había sido engañado por integrantes de la jerarquía eclesiástica local.

El 7 de junio de ese año también dejó una anotación sobre otra experiencia aterradora: "Anoche vi la entrada del infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me aterrorizó".

El diario reúne reflexiones íntimas de Bergoglio sobre su fe, sus temores y sus momentos de mayor angustia. También revela la crisis espiritual que atravesó entre 2021 y 2022.

Fernández explicó que Francisco volvió sobre esas experiencias en distintas oportunidades. Según su interpretación, representaban momentos en los que el Papa sentía que debía recuperar el sentido de su existencia y recordar la importancia de su misión.

El diario también revela una profunda crisis espiritual que Francisco atravesó entre 2021 y 2022. Según Fernández, estuvo marcada por la aridez, la desolación y las tentaciones relacionadas con el ejercicio del poder.

Ese período coincidió con problemas de salud y fuertes tensiones dentro del Vaticano. En julio de 2021, el pontífice fue sometido a una cirugía intestinal durante la cual le extirparon 33 centímetros de colon.

Uno de los aspectos centrales de aquella crisis fue la tentación de sentirse omnipotente y creer que podía resolver por sí mismo los problemas de todos. El 30 de diciembre de 2022, Francisco dejó una dura reflexión sobre sí mismo y se definió como "el arrogante, autosuficiente y cínico Jorge que se miente a sí mismo".

Para Fernández, el Papa logró superar esa etapa mediante una entrega total a Dios y una confianza absoluta en su misericordia. El cardenal también vinculó esa transformación con dos de sus últimos documentos: C'est la confiance y la encíclica Dilexit nos.

Las anotaciones también muestran a un Francisco muy exigente consigo mismo, que registraba sus errores, enojos y sentimientos negativos.

En enero de 1997 escribió sobre el daño que consideraba haber causado durante su vida: "¡Cuánta misericordia del Señor necesito!". También dejó constancia de momentos de irritación y reconoció sentimientos de orgullo, envidia y desdén.

La vejez y la cercanía de la muerte fueron otros temas recurrentes. En 1996, cuando tenía 60 años, expresó su preocupación por el poco tiempo que creía tener por delante. Cinco años después, al cumplir 65, reconoció que ya estaba "contando los días".

Entre los pasajes más conmovedores aparece una reflexión del 1 de mayo de 2019, en la que describió el amor de Dios como un colchón que lo envolvía y lo salvaba de la desintegración.

Fernández explicó que dejó afuera algunos fragmentos relacionados con la intimidad de personas vivas y otros escritos mediante símbolos que Francisco había utilizado para evitar que fueran descifrados.