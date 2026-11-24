Los escritos privados de Jorge Bergoglio, publicados en un libro póstumo, revelan tres experiencias que interpretó como encuentros con el demonio, además de una profunda crisis espiritual que atravesó entre 2021 y 2022.
El papa Francisco dejó registradas algunas de sus experiencias más íntimas en un diario personal que mantuvo durante más de tres décadas. Sus escritos, reunidos en el libro El diario personal del Papa Francisco, revelan una faceta desconocida de Jorge Mario Bergoglio: sus tormentos espirituales, sus miedos, sus culpas y tres episodios en los que aseguró haber visto al diablo.
Una de las anotaciones más impactantes está fechada el 24 de enero de 2021. Allí recordó aquellos encuentros y describió las sensaciones que le provocaron. En uno de ellos aseguró haber visto una figura con ojos amenazantes y seductores. En otro, recordó una mirada de ojos llameantes. El tercero ocurrió en Roma, después de su viaje a Chile de enero de 2018.
"Lo vi y escuché su voz, triunfante, poseyéndolo todo. 'Ahora he conseguido todo lo que quería'", escribió sobre esa última experiencia. También señaló que no podía olvidar el potente ronquido de aquella voz.
El libro reúne apuntes escritos entre 1992 y agosto de 2024, cuando Bergoglio era obispo auxiliar de Buenos Aires, arzobispo y luego pontífice. La publicación estuvo a cargo del cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, quien explicó que Francisco le había confiado esos materiales para que fueran difundidos después de su muerte.
Uno de los episodios ocurrió cuando Francisco todavía era arzobispo de Buenos Aires. Según escribió, vio una presencia desde la ventanilla de un automóvil y nunca pudo olvidar sus ojos, que describió como amenazantes y seductores.
El segundo encuentro tuvo lugar en una capilla de las carmelitas. "Me miró con ojos llameantes", consignó en sus apuntes.
El tercer episodio ocurrió después de su polémico viaje a Chile de 2018, marcado por sus declaraciones sobre las víctimas de abusos sexuales cometidos por un sacerdote. Luego de recibir fuertes cuestionamientos, Francisco ordenó una investigación y reconoció que había sido engañado por integrantes de la jerarquía eclesiástica local.
El 7 de junio de ese año también dejó una anotación sobre otra experiencia aterradora: "Anoche vi la entrada del infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me aterrorizó".
Fernández explicó que Francisco volvió sobre esas experiencias en distintas oportunidades. Según su interpretación, representaban momentos en los que el Papa sentía que debía recuperar el sentido de su existencia y recordar la importancia de su misión.
El diario también revela una profunda crisis espiritual que Francisco atravesó entre 2021 y 2022. Según Fernández, estuvo marcada por la aridez, la desolación y las tentaciones relacionadas con el ejercicio del poder.
Ese período coincidió con problemas de salud y fuertes tensiones dentro del Vaticano. En julio de 2021, el pontífice fue sometido a una cirugía intestinal durante la cual le extirparon 33 centímetros de colon.
Uno de los aspectos centrales de aquella crisis fue la tentación de sentirse omnipotente y creer que podía resolver por sí mismo los problemas de todos. El 30 de diciembre de 2022, Francisco dejó una dura reflexión sobre sí mismo y se definió como "el arrogante, autosuficiente y cínico Jorge que se miente a sí mismo".
Para Fernández, el Papa logró superar esa etapa mediante una entrega total a Dios y una confianza absoluta en su misericordia. El cardenal también vinculó esa transformación con dos de sus últimos documentos: C'est la confiance y la encíclica Dilexit nos.
Las anotaciones también muestran a un Francisco muy exigente consigo mismo, que registraba sus errores, enojos y sentimientos negativos.
En enero de 1997 escribió sobre el daño que consideraba haber causado durante su vida: "¡Cuánta misericordia del Señor necesito!". También dejó constancia de momentos de irritación y reconoció sentimientos de orgullo, envidia y desdén.
La vejez y la cercanía de la muerte fueron otros temas recurrentes. En 1996, cuando tenía 60 años, expresó su preocupación por el poco tiempo que creía tener por delante. Cinco años después, al cumplir 65, reconoció que ya estaba "contando los días".
Entre los pasajes más conmovedores aparece una reflexión del 1 de mayo de 2019, en la que describió el amor de Dios como un colchón que lo envolvía y lo salvaba de la desintegración.
Fernández explicó que dejó afuera algunos fragmentos relacionados con la intimidad de personas vivas y otros escritos mediante símbolos que Francisco había utilizado para evitar que fueran descifrados.
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