FBI detuvo al supuesto autor de las filtraciones de documentos del Pentágono

En un primer momento, la Agencia Federal de Investigación e Inteligencia sólo confirmó en un comunicado que efectuó un arresto en North Dighton y no detalló quién es la persona detenida. No obstante, distintos medios de comunicación adelantaron que se trata de Jack Teixeira, de 21 años y miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusets.

Los canales de televisión estadounidenses mostraron un gran dispositivo policial alrededor de la vivienda en North Dighton de Teixeira con helicópteros sobrevolando los alrededores. A su vez, los diarios The Washington Post y The New York Times publicaron el nombre del sospechoso en sus portales.

¿Cómo pudo acceder a la información secreta?

Según The Washington Post, el joven pudo acceder a la información clasificada gracias a su trabajo como técnico informático en una base de la Guardia Nacional Aérea, en Massachusets.

Tras acceder a los documentos, Teixeira supuestamente los colgó en la plataforma Discord, popular entre aficionados a los videojuegos, con el objetivo de impresionar a otros jóvenes que usan la aplicación.

Mas tarde, esos documentos se difundieron por otras redes sociales, como Telegram, y acabaron en las portadas de grandes diarios de todo el mundo.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de visita en Dublín, dijo este jueves que el Departamento de Justicia estaba "cerca" de saber más sobre la filtración de los documentos secretos del Pentágono.

Tras la detención, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, compareció brevemente ante las cámaras en el Departamento de Justicia para anunciar el arresto de Teixeira

"Hoy el Departamento de Justicia detuvo a Jack Douglas Teixeira en conexión con una investigación sobre la supuesta extracción, retención y transmisión de manera no autorizada de información de material clasificado relativo a la defensa nacional", declaró.

Garland explicó que agentes del FBI detuvieron a Teixeira esta tarde "sin ningún incidente", y que está previsto que comparezca pronto ante un juez de la corte federal de Massachusetts, donde se le leerán los cargos y se le pedirá que se declare culpable o inocente.

Hasta ahora, no se han hecho públicos los cargos contra el acusado y, según Garland, la investigación todavía está en curso.