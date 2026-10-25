“Es inexplicable lo que pasó, inentendible. Hay mucho que aclarar antes que Brasil reconozca esta barbaridad que acaba de pasar”, sostuvo el dirigente opositor.

Cuestionamientos a la Justicia

El eje de la controversia es la resolución del juez Cristiano Zanin, integrante del Supremo Tribunal Federal y exabogado personal de Lula, que dispuso prolongar la votación desde las 17 hasta las 19.

La medida fue comunicada cuando el horario original de cierre prácticamente había concluido, lo que generó confusión entre las autoridades electorales y situaciones diferentes en los establecimientos de votación.

“Es inaceptable que un ministro de la Corte, por primera vez en la historia, que es abogado de Lula, haya firmado eso y cambie las reglas de juego a las 17:01. Lo que pasó no fue normal”, cuestionó Bolsonaro.

El senador aseguró que la decisión le impide conocer cuántos votos podría haber obtenido si todos los centros electorales hubieran funcionado bajo las condiciones inicialmente previstas.

“Eso jamás pasó en la historia de Brasil. Yo nunca voy a saber entonces cuántos votos podría haber tenido”, insistió.

La postergación

Según informó el diario Folha de S. Paulo, cuando se conoció la resolución judicial algunos presidentes de mesa ya habían impreso los boletines de votación y remitido los dispositivos a los tribunales regionales electorales.

Incluso, la página oficial del TSE había comenzado a mostrar resultados parciales, con el 0,25% de los sufragios contabilizados a nivel nacional y avances del escrutinio en estados como Amazonas, Rondônia y Rio Grande do Sul.

El equipo de campaña del PL considera que esas circunstancias justifican una revisión judicial del procedimiento electoral.

Sin embargo, las denuncias formuladas por Bolsonaro constituyen cuestionamientos de su espacio político y no implican, por sí mismas, que se hayan comprobado irregularidades capaces de invalidar la elección.

La controversia abre así un nuevo frente político y judicial en Brasil, después de una segunda vuelta que terminó con la reelección de Lula y que ahora enfrenta el desafío de los recursos anunciados por su principal adversario.