El candidato del Partido Liberal denunció presuntas irregularidades durante la segunda vuelta y anunció que presentará recursos ante el Tribunal Superior Electoral.
El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro anunció ayer que no reconocerá la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje y que solicitará la anulación de las elecciones por presuntas irregularidades durante la jornada de votación. El senador del Partido Liberal (PL) cuestionó especialmente la decisión judicial de extender dos horas el funcionamiento de los centros electorales, cuando algunas mesas ya habían cerrado y comenzado el escrutinio.
“Las elecciones deben ser anuladas por el modo en que sucedieron. Es imposible reconocer el resultado”, afirmó Bolsonaro desde la sede de su partido en Brasilia, después de conocerse la reelección del actual mandatario.
El hijo del expresidente Jair Bolsonaro adelantó que este lunes 26 presentará recursos formales ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), con el propósito de impugnar la validez de los comicios.
Entre sus principales acusaciones figuran un supuesto “abuso de poder y propaganda electoral indebida” por parte del oficialismo, además de cuestionamientos al funcionamiento de algunos modelos antiguos de urnas electrónicas.
“Es inexplicable lo que pasó, inentendible. Hay mucho que aclarar antes que Brasil reconozca esta barbaridad que acaba de pasar”, sostuvo el dirigente opositor.
El eje de la controversia es la resolución del juez Cristiano Zanin, integrante del Supremo Tribunal Federal y exabogado personal de Lula, que dispuso prolongar la votación desde las 17 hasta las 19.
La medida fue comunicada cuando el horario original de cierre prácticamente había concluido, lo que generó confusión entre las autoridades electorales y situaciones diferentes en los establecimientos de votación.
“Es inaceptable que un ministro de la Corte, por primera vez en la historia, que es abogado de Lula, haya firmado eso y cambie las reglas de juego a las 17:01. Lo que pasó no fue normal”, cuestionó Bolsonaro.
El senador aseguró que la decisión le impide conocer cuántos votos podría haber obtenido si todos los centros electorales hubieran funcionado bajo las condiciones inicialmente previstas.
“Eso jamás pasó en la historia de Brasil. Yo nunca voy a saber entonces cuántos votos podría haber tenido”, insistió.
Según informó el diario Folha de S. Paulo, cuando se conoció la resolución judicial algunos presidentes de mesa ya habían impreso los boletines de votación y remitido los dispositivos a los tribunales regionales electorales.
Incluso, la página oficial del TSE había comenzado a mostrar resultados parciales, con el 0,25% de los sufragios contabilizados a nivel nacional y avances del escrutinio en estados como Amazonas, Rondônia y Rio Grande do Sul.
El equipo de campaña del PL considera que esas circunstancias justifican una revisión judicial del procedimiento electoral.
Sin embargo, las denuncias formuladas por Bolsonaro constituyen cuestionamientos de su espacio político y no implican, por sí mismas, que se hayan comprobado irregularidades capaces de invalidar la elección.
La controversia abre así un nuevo frente político y judicial en Brasil, después de una segunda vuelta que terminó con la reelección de Lula y que ahora enfrenta el desafío de los recursos anunciados por su principal adversario.
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