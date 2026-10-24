Durante buena parte del día predominó la calma. Sin embargo, los enfrentamientos comenzaron a multiplicarse cuando finalizaron las marchas, especialmente en París, Lyon, Marsella, Burdeos, Toulouse y otras localidades.

En la capital francesa, donde participaron 110.000 personas según las autoridades y 250.000 de acuerdo con los organizadores, los incidentes se produjeron en la zona de la puerta de Vincennes, al sureste de la ciudad. Allí, la Policía utilizó cañones de agua para dispersar a grupos que arrojaban objetos contra los efectivos.

Lyon también fue escenario de enfrentamientos. Pese a la prohibición de manifestarse dispuesta por las autoridades, distintos grupos intentaron recorrer las calles, lo que provocó la intervención de las fuerzas del orden.

En Burdeos, la céntrica plaza de la Bolsa quedó cubierta por gases lacrimógenos cuando un grupo de manifestantes se negó a abandonar el lugar. Algunos participantes arrancaron adoquines del pavimento y los lanzaron contra los agentes policiales.

Los incidentes

Los incidentes se extendieron a Niza, Estrasburgo y Lille, donde también se utilizaron cañones de agua para dispersar concentraciones. En Toulouse, un manifestante sufrió una herida grave en una mano durante una intervención de las fuerzas de seguridad.

En Nantes y Grenoble, los enfrentamientos comenzaron cuando grupos de manifestantes intentaron ingresar en sectores restringidos por las autoridades. En esta última ciudad también se registraron daños en vidrieras de establecimientos comerciales.

Por el contrario, en Orleans predominó la tranquilidad, pese a los temores de posibles incidentes por la coincidencia de una concentración antifascista con el congreso de Agrupación Nacional, el partido de ultraderecha encabezado por Marine Le Pen.

El balance de esta nueva jornada resultó menos violento que el del sábado anterior, cuando unos 3.000 comercios fueron vandalizados y saqueados en medio de una ola de disturbios que provocó una fuerte conmoción en la sociedad francesa.

Esta vez no se registraron ataques generalizados contra establecimientos comerciales, aunque la elevada cantidad de detenidos volvió a poner de manifiesto la magnitud de las protestas y la tensión existente entre algunos sectores movilizados y las fuerzas de seguridad.

La participación también mostró diferencias respecto de la semana anterior. Mientras los organizadores señalaron que la convocatoria se mantuvo en niveles similares, el Gobierno informó una reducción frente a los 550.000 manifestantes contabilizados entonces.

El ministro Núñez defendió la actuación policial y destacó que las medidas preventivas permitieron contener los incidentes más graves. Sin embargo, anticipó que el número de detenidos continuará creciendo a medida que avancen los procedimientos.