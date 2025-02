Fuerte crítica de Volodimir Zelensky a Donald Trump: "Vive en una burbuja de desinformación"

El republicano subió el tono de la disputa al calificar a su par europeo como "un dictador sin elecciones". El fuerte mensaje que publicó en redes sociales fue una respuesta a unas declaraciones previas del ex actor, quien había asegurado que el magnate "vive en una burbuja de desinformación".

"Lamentablemente, el presidente Trump, con todo respeto, vive en una burbuja de desinformación", afirmó Zelensky en una conferencia de prensa realizada este miércoles en la que descartó la veracidad de los datos proporcionados por el mandatario estadounidense este martes.

"No debemos olvidar nunca que Rusia está dirigida por mentirosos patológicos, no podemos confiar en ellos", añadió. En este sentido, Zelensky señaló que "circula mucha información" proveniente de Rusia, y anunció la próxima publicación de encuestas sobre la imagen de diversos líderes mundiales, incluido Trump. En cuanto al gobierno ucraniano, afirmó que su nivel de respaldo ronda el 58%.

También corrigió a Trump y señaló que Estados Unidos había proporcionado a su país 67.000 millones de dólares en armamento y 31.500 millones en apoyo presupuestario. Además, calificó de "poco seria" la exigencia estadounidense de devolver 500.000 millones de dólares en minerales y afirmó que no puede vender su país. Zelensky instó a centrarse en cuestiones concretas y, un día después de la reunión entre Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudita, lamentó que en el encuentro no se abordaran temas como los prisioneros de guerra o los constantes bombardeos rusos.

La dura respuesta de Trump

"Piensa en esto: un comediante modestamente exitoso, Volodimir Zelensky, convenció a Estados Unidos de gastar 350.000 millones de dólares en una guerra que no se podía ganar, que nunca tuvo que empezar, pero una guerra que él, sin Estados Unidos y sin 'TRUMP', nunca podrá resolver", escribió el magnate de 78 años que en este 2025 comenzó su segundo mandato en la Casa Blanca.

Luego, siguió en su extenso descargo culpando también al ex presidente de su país, Joe Biden: "Estados Unidos ha gastado 200.000 millones de dólares más que Europa, y el dinero de Europa está garantizado, mientras que Estados Unidos no recuperará nada. ¿Por qué Sleepy Joe Biden no exigió una igualación, dado que esta guerra es mucho más importante para Europa que para nosotros? Tenemos un gran y hermoso océano como separación".

"Además de esto, Zelensky admite que la mitad del dinero que le enviamos está "DESAPARECIDO". Se niega a celebrar elecciones, tiene una popularidad muy baja en las encuestas ucranianas y lo único en lo que era bueno era en manipular a Biden 'como un violín'. Un dictador sin elecciones, Zelensky mejor que se apure o no le quedará un país", afirmó Trump.

Y continuó: "Mientras tanto, estamos negociando con éxito el fin de la guerra con Rusia, algo que todos admiten que solo 'TRUMP' y la Administración Trump pueden hacer. Biden nunca lo intentó, Europa ha fracasado en traer la paz y Zelensky probablemente quiera seguir con el 'tren de la abundancia'. Amo Ucrania, pero Zelensky ha hecho un trabajo terrible, su país está devastado y MILLONES han muerto innecesariamente".

El martes, Trump ya había responsabilizado a Kiev por el conflicto iniciado por Rusia y había expresado su "decepción" con Zelensky por haber protestado contra su exclusión de las negociaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Putin para poner fin a la invasión de Ucrania.

"Deberías haber terminado [la guerra] hace tres años. Nunca deberías haberla empezado", le reprochó a su par ucraniano, a pesar de que fue Rusia quien inició el conflicto al lanzar una invasión en el país vecino. Aunque el mandato de Zelensky debía expirar en mayo de 2024, Ucrania no ha celebrado elecciones debido a la imposición de la ley marcial en el país.