Ante este robo el dueño del lugar de comidas tuvo un particular y extraño gesto que se volvió viral en todo el mundo. A pesar de sufrir daños en su propiedad y luego de denunciar al ladrón, le ofreció un trabajo en su restaurante.

image.png Restaurante Southwest Grill de Diablo, en Augusta, Georgia

"Nuestros burritos son tan buenos que tenemos gente entrando a las 4 a. m. para comerlos. Así que, si ves nuestra puerta como si hubiese pasado un huracán, esta es la razón. Para el ladrón que está luchando claramente con decisiones de vida o teniendo problemas de dinero… por favor, pasa para una oportunidad de trabajo. Hay mejores oportunidades ahí fuera que este camino que has elegido. Sin policía, sin preguntas. Vamos a sentarnos y hablar de cómo podríamos ayudarte y arreglar el camino en el que estás. Sinceramente Carl", escribió el dueño del local, quien aprovechó el atraco sufrido para hacer publicidad.

Ante la gran cantidad de mensajes positivo por la actitud que tuvo Carl, el dueño del restaurante aseguró: "No estaba tratando de volverme viral. Fue solo una respuesta humana a una mala situación y hacer una pequeña parte por un mundo mejor. Me hizo darme cuenta, como ladrón, de que este tipo realmente no está haciendo un buen trabajo en lo suyo. Tiene que haber otras carreras para este tipo".