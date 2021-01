Harvey Weinstein: Crean un fondo para las víctimas

The Weinstein Company Holdings LLC y 54 compañías afiliadas se acogieron a la quiebra de marzo de 2018 y luego fueron vendidas a Lantern Capital, una firma de capital privado con sede en Dallas.

El plan de liquidación de la compañía asigna 17 millones de dólares para el establecimiento de un "Fondo de Reclamaciones por Conducta Sexual Inapropiada" y un fideicomiso de liquidación para el pago de reclamos por mala conducta sexual, de acuerdo a los documentos judiciales.

Según el portal The Hollywood Reporter, un perito de indemnizaciones por conducta sexual inapropiada revisará cada reclamo y asignará una cantidad de puntos que determinará cuánto dinero recibirá cada mujer.

El plan aprobado también proporciona 9,7 millones para costos legales, ninguno de los cuales prevé reembolsos por los costos y gastos de defensa incurridos por Harvey Weinstein.

El poderoso productor de Hollywood fue sentenciado a 23 años de prisión en marzo de 2020 por cargos de acto sexual criminal y violación, en tanto que todavía enfrenta seis acusaciones más de agresión sexual en Los Ángeles.

Harvey Weinstein

Harvey Weinstein es un exproductor de cine y delincuente sexual convicto estadounidense. Fundó junto con su hermano Bob la productora de cine independiente Miramax, con las que produjo filmes como Sex, Lies, and Videotape (1989), The Crying Game (1992), Criaturas celestiales (1994), Flirting with Disaster (1996) y Shakespeare in Love (1998).

En octubre de 2017, The New York Times y The New Yorker publicaron decenas de acusaciones de abuso sexual contra Weinstein por acoso, abuso sexual e incluso de violaciones. Como consecuencia, fue expulsado de su compañía y de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.