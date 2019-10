Desde Emiratos Árabes Unidos, el mandatario que en varias ocasiones demostró su apoyo a Mauricio Macri resaltó que tras el resultado del domingo en los escrutinios, "hay empresas que están retirando dinero de la Argentina" en las últimas horas.

"Lamento, no tengo la bola de cristal, pero que creo que Argentina eligió mal", subrayó Bolsonaro.

Y añadió: "No pretendo felicitar (a Fernández). Pero bueno, no vamos a indisponernos, vamos a esperar el tiempo para ver la real posición en la política que él tiene y veremos cuál es la línea que adoptará".

Bolsonaro argumentó que no apoya al líder del Frente de Todos debido a que "el primer acto de él fue Lula Libre, diciendo que está preso injustamente".

"Entonces, hoy estamos viendo a lo que vino, sin contar con la izquierda brasileña que está allá (en Argentina)", resaltó.

Con respecto a sus dichos de bloquear a Argentina del Mercosur ante una victoria de Fernández, manifestó: "No digo que nosotros saldremos del Mercosur, pero podremos juntarnos a Paraguay -no sé lo que ocurrirá en Uruguay- y decidir si Argentina hiere alguna cláusula del acuerdo con la Unión Europea. Si se hiere el acuerdo, podemos apartar a la Argentina, pero espero que eso no sea necesario, que no cambie el rumbo comercial".