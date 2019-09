La Huérfana: una película de terror que se volvió realidad en Estados Unidos

Se conoció un caso muy similar a los horrores que mostró un exitoso (y escalofriante) film de Hollywood: una pareja creyó haber adoptado a una niña de seis años, pero se trataba de una mujer adulta que al poco tiempo intentó matarlos

La Huérfana(Orphan, 2009), una de las películas más aterradoras de los últimos tiempos se volvió realidad. En 2010, Kristine y Michael Barnett adoptaron a una niña supuestamente ucraniana con la intención de ofrecerle una vida plena en su casa de Lafayette, Estados Unidos. Dado que gran parte de la historia de la pequeña llamada Natalie Grace no estaba en ningún registro, la familia acudió a un médico para que determinara su edad. El especialista no notó nada extraño y estimó que no superaba los 6 años de vida.