Ligon pasó 68 años en la cárcel, desde 1953, cuando ingresó en el penal a los 15 años. Ligon, ahora de 83 años, fue condenado a cadena perpetua por participar en una ola de robos y asaltos en los que murieron dos personas y dejaron a seis heridos por arma blanca. Ligon admite haber participado en el crimen con un grupo de adolescentes borrachos, pero niega haber matado a nadie.

Después de que la Corte Suprema de EE.UU. dictaminara que las cadenas perpetuas automáticas para niños son una crueldad e inusuales, se moderó la sentencia en 2017 y se le redujo a 35 años el tiempo mínimo que tenía que cumplir. Aquel fallo permitió a más de 500 reclusos pedir libertad condicional, pero Ligon no quiso hacerlo porque esta medida suponía seguir siendo vigilado toda su vida por las autoridades después de salir de prisión.

"Me gusta ser libre", explicó Ligon a The Philadelphia Inquirer. Pero añadió: "Con la libertad condicional, tienes que ver a los supervisores de vez en cuando. No puedes salir de la ciudad sin el permiso de los funcionarios de la libertad condicional. Eso es parte de la libertad para mí".

Es por eso que Joseph Ligon se negó a pedir la libertad condicional y siguió luchando por su libertad completa junto con el abogado Bradley Bridge, quien lo representaba desde 2006. Desde el fallo de 2017, Bridge pasó tres años más tratando de conseguir que liberaran a su cliente teniendo en cuenta los años ya cumplidos de la condena, y finalmente ganó.

ligon cajas.jpg Cuando fue puesto en libertad luego de 68 años, iba acompañado de una docena de grandes cajas de archivos legales. JESSICA GRIFFIN

El abogado argumentó que la condena perpetua de Ligon era inconstitucional, porque la sentencia para un menor de edad debe ser individualizada según cada caso particular. El 13 de noviembre de 2020, la jueza del Distrito Este de Pensilvania Anita B. Brody ordenó que Ligon fuera sentenciado de nuevo o puesto en libertad en un plazo de 90 días.

“Desperdiciamos la vida de las personas encarcelando en exceso y desperdiciamos dinero encarcelando en exceso. Su caso demuestra gráficamente lo absurdo de desperdiciar cada uno ”, señaló el abogado el jueves, antes de dejar a Ligon en su nuevo hogar. Reflexionó: "Con suerte, su liberación, y la liberación de los menores de por vida en general, provocará una re-evaluación de la forma en que encarcelamos a las personas".

Aquel plazo expiró el 11 de febrero, y el hombre finalmente salió de la cárcel. Lo único que lamentó fue que su madre, su padre y su hermano no estaban ahí para verlo libre.

Creció en una granja en Alabama, donde abandonó la escuela en tercer o cuarto grado (dijo que no podía soportar estar en grupos grandes) por mucho que rechazara las ofertas educativas en la cárcel. Sus padres lo inscribieron en la escuela de Filadelfia cuando tenía 13 años, pero no pudo seguir el ritmo. Todavía era analfabeto cuando lo arrestaron a los 15 años. Cree que fue el chivo expiatorio ya que era el chico nuevo, el forastero.