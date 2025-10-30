Murieron tres mercenarios argentinos alistados en el ejército de Ucrania

Se trató de la primera misión en la participaban José Adrián Gallardo, Ariel Achor y Mariano Franco desde que llegaron a Ucrania y se alistaron de manera oficial como mercenarios. Gallardo -“Rogy”, su alias de guerra-, era de Córdoba y tenía 53 años. Franco -alias “Sisu”-, de 47, era de Merlo. Achor tenía 25 años.

El escuadrón estaba conformado por ellos tres, otros dos argentinos más y un colombiano, quien también murió durante el combate contra las fuerzas rusas

Participaban de una unidad de asalto, como se conocen a los grupos terrestres que avanzan en los peligrosos y minados campos de batalla con la intención de recuperar o defender posiciones.

Sumy es uno de los puntos donde se libran los mayores enfrentamientos y donde Rusia busca avanzar posiciones. Debido a esto, los movimientos en las zonas son altamente riesgoso. La operación se llevó adelante hace 10 días.

El grupo integrado por los argentinos y el colombiano había ingresado a las posiciones y cumplió la misión, que era matar a los rusos o llevárselos como prisioneros de guerra.

Luego de lograr el objetivo, empezaron un repliegue que terminó siendo fatal para ellos. En el momento en que estaban camino a la base uno de los argentinos pisó una mina, que explotó. Murió al instante.

Los otros cinco integrantes siguieron con el movimiento junto a dos rusos que eran trasladados en calidad de prisioneros de guerra.

En ese momento dos argentinos y el colombiano murieron, otros dos quedaron heridos de gravedad. Los prisioneros rusos también perdieron la vida por los impactos.