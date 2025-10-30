Murieron tres mercenarios argentinos alistados en el ejército de Ucrania

Integraban un comando conformado por otros dos argentinos y un colombiano. Cayeron durante su primer operativo contra Rusia, en la región de Sumy.
Tres mercenarios argentinos que combatían en el ejército de Ucrania desde hace poco más de un mes y medio murieron en una operación de máximo riesgo en el frente de batalla, en la región de Sumy, ubicada al noreste de ese país.
Se trató de la primera misión en la participaban José Adrián Gallardo, Ariel Achor y Mariano Franco desde que llegaron a Ucrania y se alistaron de manera oficial como mercenarios. Gallardo -“Rogy”, su alias de guerra-, era de Córdoba y tenía 53 años. Franco -alias “Sisu”-, de 47, era de Merlo. Achor tenía 25 años.
El escuadrón estaba conformado por ellos tres, otros dos argentinos más y un colombiano, quien también murió durante el combate contra las fuerzas rusas
Participaban de una unidad de asalto, como se conocen a los grupos terrestres que avanzan en los peligrosos y minados campos de batalla con la intención de recuperar o defender posiciones.
Sumy es uno de los puntos donde se libran los mayores enfrentamientos y donde Rusia busca avanzar posiciones. Debido a esto, los movimientos en las zonas son altamente riesgoso. La operación se llevó adelante hace 10 días.
El grupo integrado por los argentinos y el colombiano había ingresado a las posiciones y cumplió la misión, que era matar a los rusos o llevárselos como prisioneros de guerra.
Luego de lograr el objetivo, empezaron un repliegue que terminó siendo fatal para ellos. En el momento en que estaban camino a la base uno de los argentinos pisó una mina, que explotó. Murió al instante.
Los otros cinco integrantes siguieron con el movimiento junto a dos rusos que eran trasladados en calidad de prisioneros de guerra.
En ese momento dos argentinos y el colombiano murieron, otros dos quedaron heridos de gravedad. Los prisioneros rusos también perdieron la vida por los impactos.
