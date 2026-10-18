El voto en las cárceles

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando el candidato del Partido Liberal (PL) cuestionó al mandatario por haber obtenido un mayor porcentaje de votos entre la población carcelaria.

Lejos de esquivar la provocación, Lula respondió con ironía y apuntó directamente contra el padre de su adversario, el expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra preso por su participación en un intento de golpe de Estado tras perder las anteriores elecciones.

“Quiero que me vote el 100%, ahí está tu papá incluido”, lanzó el jefe de Estado, en una de las frases más resonantes del intercambio.

La discusión escaló cuando Flávio Bolsonaro invitó al mandatario a acercarse para conversar. Lula rechazó la propuesta y volvió a cargar contra la familia de su rival.

“No quiero estar cerca de ti. Quiero distanciarme de la familia Bolsonaro. ¿De los milicianos? Quiero distanciarme”, respondió.

El presidente también acusó a su contrincante de difundir información falsa durante la campaña electoral.

“La mentira es el fuerte de la familia Bolsonaro”, afirmó Lula, quien aseguró que su adversario había pronunciado “43 mentiras” y agregó que estaba “batiendo un récord”.

Cruces por corrupción y acusaciones familiares

Otro de los ejes centrales del debate fueron las denuncias de corrupción vinculadas al entorno del mandatario brasileño.

Según el diario Folha de San Pablo, Flávio Bolsonaro consiguió poner a Lula a la defensiva durante los primeros tramos del encuentro al insistir sobre el escándalo del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), que involucra cuestionamientos a personas relacionadas con el oficialismo.

El candidato opositor también buscó llevar la discusión hacia las declaraciones de Roberta Luchsinger, lobista y amiga de Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, hijo del presidente.

Ante las acusaciones, Lula defendió a su familia y sostuvo que su hijo se puso a disposición de la Justicia.

“Mi hijo abrió su cuenta bancaria y su teléfono para ser investigado”, aseguró el mandatario.

La confrontación también tuvo un capítulo vinculado con la película “Dark Horse”, dedicada a la trayectoria política de Jair Bolsonaro.

Flávio defendió el financiamiento de la producción y aprovechó para lanzar una nueva provocación contra su rival.

“Este dinero era para hacer una película sobre el mejor presidente de la historia de Brasil: Jair Messias Bolsonaro. Va a ser una película maravillosa. Te daré una entrada gratis para ver la película de Bolsonaro”, expresó.

La seguridad, otro eje de confrontación

La lucha contra el crimen organizado ocupó buena parte del intercambio y dejó al descubierto las diferencias entre ambos candidatos.

Flávio Bolsonaro prometió endurecer las políticas de seguridad si consigue imponerse en la segunda vuelta electoral.

“A partir de enero del próximo año, declararé la guerra al narcoterrorismo”, afirmó.

El dirigente del PL anticipó que buscará clasificar al Primer Comando de la Capital (PCC), al Comando Vermelho y a las milicias como organizaciones narcoterroristas.

Lula, por su parte, reconoció las dificultades para combatir la delincuencia y cuestionó la actuación de los gobiernos estaduales.

“Los estados han fracasado. Ningún estado ha logrado resolver el problema de la seguridad pública”, sostuvo.

El presidente defendió las acciones de su administración y aseguró que el Gobierno federal trabaja para ampliar su capacidad de intervención en la lucha contra las organizaciones criminales.

“Ya estamos combatiendo el crimen organizado, de los pobres y de los ricos”, manifestó.

Mujeres y endeudamiento

Durante el debate también hubo espacio para discutir políticas sociales y económicas.

Lula cuestionó a Bolsonaro por su posición durante una votación de 2009 relacionada con la ampliación de la licencia por maternidad.

“Votaste en contra, ¿por qué estás en contra de las mujeres?”, preguntó el mandatario, quien posteriormente consideró que su adversario no había respondido al planteo.

Por su parte, Flávio prometió que, en caso de llegar a la Presidencia, destinará una partida presupuestaria para ayudar a las familias brasileñas a cancelar sus deudas personales.

Pandemia y políticas de salud

“726 mil personas murieron por la irresponsabilidad del gobierno, porque no creyeron en la ciencia”, afirmó Lula al cuestionar la política de Jair Bolsonaro durante la pandemia del Covid. Lula cuestionó a Flávio por su desconocimiento del sistema sanitario estatal. “No puede hablar de eso porque nunca pisó la salud pública”, sostuvo.

Por su parte, el candidato opositor prometió introducir cambios en el Sistema Único de Salud (SUS) y anticipó que convocaría a Cláudio Lothenberg, expresidente del Hospital Albert Einstein, para conducir el Ministerio de Salud.

Bolsonaro planteó incorporar herramientas de la medicina privada al sistema público, con turnos programados, estudios rápidos y nuevas tecnologías.

Además, cuestionó las designaciones judiciales de Lula y propuso establecer criterios más estrictos para elegir jueces de la Corte Suprema, junto con una mayor autonomía para las investigaciones de la Policía Federal.

El enfrentamiento se produjo en un escenario de máxima tensión política, cuando ambos candidatos buscan captar los votos necesarios para imponerse en el balotaje.