Milei vuelve a España en plena campaña electoral

La agenda continuará a las 10 con una visita a la Fundación Disenso, vinculada al espacio político Vox. Dos horas después, el jefe de Estado se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las principales figuras del Partido Popular español.

Una visita en plena campaña electoral

El viaje se producirá en un momento de fuerte actividad política en España, donde las elecciones anticipadas del 29 de noviembre definirán la continuidad del presidente Pedro Sánchez al frente del Gobierno.

En ese escenario, la presencia de Milei también es interpretada como una señal de respaldo a sus aliados de la derecha española, especialmente al líder de Vox, Santiago Abascal, con quien mantiene una estrecha relación política.

Aunque un encuentro entre ambos no figura en la agenda oficial difundida por la Casa Rosada, fuentes argentinas y españolas consideran probable que se concrete durante la visita.

Una entrevista

En cambio, no hay reuniones previstas con Alberto Núñez Feijóo, titular del Partido Popular. Antes de emprender el regreso, Milei concederá una entrevista al periodista Fernando González, del diario El Observador, en el Hotel Hyatt Hesperia.

El vuelo presidencial partirá de Madrid el miércoles a las 16 y aterrizará en Buenos Aires el jueves 22, alrededor de las 8.

Tras su regreso, el mandatario retomará sus actividades públicas el viernes, cuando participe de la cena anual de la Fundación Faro.

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