Milei vuelve a España en plena campaña electoral

El Presidente partirá mañana por la noche junto al canciller Pablo Quirno y el vocero Adrián Ravier. Participará de un foro económico, disertará en la Universidad Rey Juan Carlos y se reunirá con Isabel Díaz Ayuso.
El presidente Javier Milei partirá mañana a las 23 rumbo a España, donde desarrollará una intensa agenda de actividades económicas, académicas y políticas, en medio de la campaña electoral que atraviesa ese país de cara a los comicios del 29 de noviembre. Será su tercera visita a territorio español en lo que va de 2026.
El mandatario viajará acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier. Según el cronograma oficial, arribará a Madrid el martes a las 13, hora argentina, aunque sus actividades comenzarán recién el miércoles.
El primer compromiso será a las 5.15, cuando participe del Nueva Economía Forum, un espacio de debate que reúne a dirigentes políticos, empresarios y referentes económicos iberoamericanos. La actividad se desarrollará en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.
Posteriormente, a las 8, Milei mantendrá un encuentro con el economista Jesús Huerta de Soto, uno de sus principales referentes intelectuales, en la Universidad Rey Juan Carlos. En esa misma institución disertará durante la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca.
La agenda continuará a las 10 con una visita a la Fundación Disenso, vinculada al espacio político Vox. Dos horas después, el jefe de Estado se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las principales figuras del Partido Popular español.
El viaje se producirá en un momento de fuerte actividad política en España, donde las elecciones anticipadas del 29 de noviembre definirán la continuidad del presidente Pedro Sánchez al frente del Gobierno.
En ese escenario, la presencia de Milei también es interpretada como una señal de respaldo a sus aliados de la derecha española, especialmente al líder de Vox, Santiago Abascal, con quien mantiene una estrecha relación política.
Aunque un encuentro entre ambos no figura en la agenda oficial difundida por la Casa Rosada, fuentes argentinas y españolas consideran probable que se concrete durante la visita.
En cambio, no hay reuniones previstas con Alberto Núñez Feijóo, titular del Partido Popular. Antes de emprender el regreso, Milei concederá una entrevista al periodista Fernando González, del diario El Observador, en el Hotel Hyatt Hesperia.
El vuelo presidencial partirá de Madrid el miércoles a las 16 y aterrizará en Buenos Aires el jueves 22, alrededor de las 8.
Tras su regreso, el mandatario retomará sus actividades públicas el viernes, cuando participe de la cena anual de la Fundación Faro.
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