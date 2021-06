Patoka tiene la propiedad desde "hace casi ocho" y dijo que no es para alquilar sino para prestársela a amigos. Evitó precisar la indentidad de la familia conformada por Andrés Galfrascoli (45), Fabián Núñez (55) y Sofía Núñez Galfrascoli (6), y sólo se limitó a decir que se trata de "muy amigos de la familia y la verdad es que nos duele muchísimo".

Al ser consultado sobre el estado del edificio, cuya construcción data de 1981, Patoka dijo que "aparentemente sí, estaba en condiciones" pero que "ahora sabemos que no. Estamos completamente en shock".

"Esos apartamentos nosotros no los alquilamos, son para amigos de la familia como ellos, y lamentablemente pasó lo que pasó. Se lo prestamos", insistió Patoka.

"No creo que sea un atentado, creo que nadie está pensando en eso, creo que tiene que haber una investigación, para todo, de manutención, de inspección, lo que sea. Y el responsable tiene que pagar por esto", dijo consternado por lo sucedido con su propiedad y sus amigos.

Por último, dijo que "el tema de las desapariciones es bastante compleja porque las autoridades aún no han dado información" y añadió que acreditó que la familia desaparecida que se alojaba en su departamento no fue ingresada en los hospitales de la zona y que no atiende el teléfono desde la hora del derrumbe.

