Sandoval, fue "víctima de un atentado en el municipio de Puerto Vallarta", uno de los destinos turísticos más importantes del país, dijo el gobierno de Jalisco en Twitter, según citan la agencia de noticias AFP y el diario mexicano Reforma.

Hasta el momento nadie reivindicó la autoría del atentado, pero la Fiscalía encargada de la investigación dio por válido el video que filmó un automovilista que pasaba circunstancialmente por la zona del hecho del que fue víctima Sandoval.

captan-audio-de-asesinato-de-aristoteles-sandoval-diaz.mp4 México: en un atentado matan al ex gobernador de Jalisco

Si bien las imágenes no son lo suficientemente nítidas para identificar a los autores, el audio de los disparos no deja lugar a dudas de que se trató de un atentado y las hipótesis apuntan a algunos de los cárteles del narcotráfico, a los que el ex gobernador les lanzó duras advertencias durante su gestión.

"Van a terminar muy mal" había advertido Sandoval en una conferencia de prensa, ante el crecimiento de la actividad del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al tiempo que sostuvo que la postura central de su gobierno sería la de "no dialogar con delincuentes y no doblar brazos”.

Sandoval tenía 46 años y fue dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el que gobernó Jalisco entre 2013 y 2018.

Desde el 2019 desempeñaba como secretario de Innovación y Participación Digital del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Nacional (PRI) por su dirigente nacional, Alejandro Moren, sin embargo, el pasado 27 de octubre Aristóteles Sandoval presentó su renuncia al Partido Revolucionario Institucional y su cargo como secretario por "falta de congruencia".