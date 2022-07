Nancy Pelosi no irá a Taiwán luego de la advertencia de China

La semana pasada, la legisladora demócrata sí iba a visitar Taiwán, lo que fue considerado como una amenaza por el Gobierno de China y provocó que Beijing advirtiera que usaría medios militares para evitar que soberanía aéreea y marítima fuera atravesada por barcos y aviones de los Estados Unidos que se habrían desplazado para acompañar a Pelosi.

Por ello, tras el aumento de tensiones entre Washington y Pekín, que considera Taiwán como parte del territorio chino. Los países que visitará la comisión de la legislativa serán: "Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón para hablar de comercio, la lucha contra la pandemia, el cambio climático, la seguridad regional y “la gobernabilidad democrática”.

adiz.jpg China advirtió que tomarán “fuertes medidas para impedir cualquier interferencia extranjera” en Taiwán.

Xi Jinping advierte a Joe Biden

El jueves pasado, el presidente de China, Xi Jinping, en una conversación telefónica con el mandatario norteamericano, Joe Biden, advirtió que Estados Unidos no debe mediar en Taiwán, dado que considera que todo contacto estadounidense con Taiwán como aliento a que la isla, que de facto es autónoma, se independice permanentemente.

Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas formales con la isla, y el gigante asiático afirmó en repetidas ocasiones que el país norteamericano no debe mantener contactos oficiales con Taipéi ni suministrarle armas, ya que los militares chinos "no se quedarán de brazos cruzados". Además, las Fuerzas Armadas chinas llevaron a cabo este sábado ejercicios militares con "fuego real" frente a Taiwán.

Taiwanyavioneschinos.jpeg Taiwán ya advirtió varias veces sobre operaciones chinas sobre su territorio.

Sin embargo, es importante señalar que Estados Unidos está obligado por ley federal a asegurarse de que el gobierno de Taiwán tenga los medios para defenderse.

Beijing tomó muy en serio la posible visita de la presidenta de la Cámara de Representantes a Taiwán, por esta razón el Ministerio de Defensa de China advirtió la semana pasada que las fuerzas tomarán “fuertes medidas para impedir cualquier interferencia extranjera”, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó que “quienes jueguen con fuego, por fuego perecerán”.