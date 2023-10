“La cabeza no logra entender, el corazón llora y las palabras dejan de salir de tanto dolor, mi querido hermano y mi cuñada fueron asesinados. Dios vengará su sangre. Rolan hijo de Berta y Ronit hija de Sarah”, posteó Nathalie Sultan en Facebook. con fotos de su hermana y su esposa.

Con dirección en el barrio porteño de Almagro, Ronit había estudiado en la Escuela Normal Superior N°1 Presidente Roque Sáenz Peña, también en el Seminario Amia. Luego, en Israel, cursó Historia del Arte, Cultura Visual, Curaduría, Museología en la Universidad Ben-Gurion de Negev.

silvia mirensky.jpg Silvia Mirensky

En las últimas horas, se había confirmado el fallecimiento de Silvia Mirensky. Había nacido en Buenos Aires, vivía en un kibutz a 17 kilómetros de Gaza y falleció a raíz de que su casa se prendió fuego en los ataques del grupo terrorista.

“En la madrugada del sábado, los palestinos rompieron el cerco e irrumpieron en la zona. Gritaban, filmaban lo que hacían. Entraron a Ein Hashloshá golpeando puerta por puerta.La casa de Silvia está cerca del borde del kibutz”, explicó uno de sus familiares desde Israel.

La muerte de Mirensky y Rodman se sumó a las de otros dos argentinos en ese país. Uno de ellos es Rodolfo "Rody" Skariszewski, de 56 años, que fue despedido por sus hijos en las redes sociales. Nacido en Río Cuarto, se había mudado a Israel en 1988 junto a su familia para incorporarse al servicio militar. Vivía en Moshav Ohad, una localidad ubicada a 15 minutos de la Franja de Gaza, y tenía un negocio de computación.

argentinos israel ..jpg Rodolfo "Rody" Skariszewski y Abi Korin.

La segunda víctima confirmada por la Embajada de Argentina en Israel es Abi Korin, hijo de Moishe Korin, ex director de Cultura de la AMIA. Era el mayor de tres hermanos y tenía tres hijos.

Israel: hay dos argentinos desaparecidos tras la ofensiva de Hamas

Iair y Eitan Horn, hijos del periodista Itzik Horn, están desaparecidos después de los ataques que lanzó el grupo terrorista en Israel, el país donde los tres viven.

“Estoy dispuesto a escuchar lo peor, pero a saber algo. Dios no lo permita. Pero decís ‘los mataron’, bueno, los mataron, pero sabés. Ahora no sabés si están secuestrados, muertos tirados en algún lado... Esto es terrible”, contó Itzik este domingo, en diálogo con LN+.

Ellos son Iair y Eitan Horn, amigos míos de la adolescencia, fanas de Atlanta, de Villa Crespo. Viven en el Kibutz Nir Oz, uno de los primeros kibutzim atacados por los terroristas, desde ayer no aparecen.

Rezo por ellos



"Me siento totalmente impotente. Yo en lo personal no tengo algo que hacer. Me llaman y les digo que, si creen, recen, pidan, prendan una vela”, agregó Horn, que comentó haberse contactado con autoridades, vecinos, allegados, hospitales, pero todavía no recibió información sobre sus dos hijos.

Cancillería abrió un registro para argentinos que quieran ser repatriados

La Cancillería informó este domingo que abrió un registro en el Consulado en Tel Aviv para los argentinos que quieran ser repatriados, por lo que se desprende que dispondrá un vuelo específico para traer a quienes están en Israel.

La comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Alberto Fernández busca contactar a los residentes en ese país, luego de la salvaje invasión del grupo terrorista Hamas que ya ocasionó al menos 700 muertos y más de 2000 heridos.

La Cancillería comunicó la posibilidad de la salida aérea de la zona de conflicto en las últimas horas, con el objetivo de contactar a todos los compatriotas que se encuentren en Medio Oriente, para que conozcan la posibilidad de salir a partir de un vuelo coordinado por la diplomacia del país.

Ante esto, se informó que “el Consulado de la Argentina en Tel Aviv está elaborando un registro de aquellos ciudadanos argentinos que se encuentren en territorio israelí y puedan llegar a requerir una evacuación”.

“Por este motivo, se solicita a las y los connacionales que consideren que puedan estar en dicha situación que informen su Apellido, Nombre, DNI, teléfono, lugar donde se encuentran, contacto de un familiar, condición médica (si la tuviere) y eventuales datos de interés, directamente al correo: consultasargentinosisrael@mrecic.gov.ar”, destacaron desde Cancillería.

Y pidieron: “Además, se recomienda que todos los nacionales que tengan pasajes aéreos, o que puedan comprarlos, aborden cuanto antes los vuelos comerciales disponibles desde el Aeropuerto Ben-Gurion, que continúa operando”. El Consulado General en Tel Aviv tiene un teléfono de emergencia: +972 52 597 8359.

Mientras tanto, se ha recomendado “estar atentos al desarrollo de la situación, mantenerse informados y seguir las directivas de seguridad de las autoridades locales”, según indicaron del área a cargo del canciller Santiago Cafiero.