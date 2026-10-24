El conflicto se enmarca en un escenario de malestar por el costo de vida, la crisis de vivienda y el deterioro de los servicios públicos. El Gobierno francés atribuye parte de los episodios violentos a grupos de ultraizquierda y dispuso restricciones a las manifestaciones en distintas ciudades, además de toques de queda nocturnos en algunos barrios.

En París, el dirigente de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, reclamó que Macron atienda las demandas de los manifestantes y advirtió sobre la posibilidad de una huelga general convocada para el 5 de noviembre. También cuestionó las limitaciones al derecho de manifestación y los cambios en el recorrido de las marchas.

Por su parte, el movimiento de los Chalecos Amarillos convocó a nuevas concentraciones para el 31 de octubre, con reclamos en defensa de las libertades públicas y críticas a las restricciones impuestas por las autoridades.

La ola de movilizaciones también alcanza a otros países europeos. En Albania, cientos de estudiantes se manifiestan en Tirana contra el Gobierno del primer ministro Edi Rama. Los enfrentamientos con la Policía antidisturbios incluyen el uso de cañones de agua y gases lacrimógenos por parte de los agentes, mientras algunos manifestantes arrojan piedras y ladrillos.

El refuerzo de la seguridad en Francia busca contener la escalada de tensión social y evitar nuevos episodios de violencia, en un contexto de protestas que también reflejan el descontento con los gobiernos y las dificultades económicas que atraviesan distintos sectores de la población europea.