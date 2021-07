Obispo renunció tras conocerse que usaba app de citas gay

El obispo debió renunciar luego de que los datos de su teléfonocelular mostraran asistencias a bares gay y actividades varias en la aplicación de citas gay “Grindr”.

La investigación que sacó a la luz este caso fue realizada por un boletín católico llamado The Pillar.

A pesar de que no trascendieron los detalles, por temor a que "se conviertan en una distracción para las operaciones y el trabajo en curso de la Conferencia".

De todos modos, se habla de "conducta indebida" del funcionario católico, a quien The Pillar informó de los datos de su teléfono celular.

Burrill usaba Grindr en su oficina, en su hogar oficial, durante las reuniones y también en eventos de la USCCB en distintas ciudades de los Estados Unidos.

The Pillar "obtuvo y analizó" datos del teléfono celular del obispo a través de "un proveedor de datos y fue autenticado por una firma consultora de datos independiente".

No estaba claro, si The Pillar pagó o no por los datos o quién era el proveedor de datos, aunque las aplicaciones venden con frecuencia la información a agregadores y empresas de marketing, como informó The Washington Post el martes.

3875d41a-64d2-4acc-b616-c3644571a418-Jeffrey_Burrill.jpg El obispo renunció tras el escándalo.

De todos modos, el diario tituló, al respecto: "La investigación de Pillar de monseñor Burrill es insinuación homofóbica y poco ética".

Ahora la polémica gira en torno en torno a la posible venta de datos de los usuarios, para la cual aún no hay leyes en Estados Unidos, lo que deja en riesgo a todos los usuarios de teléfonos, de ser objeto de seguimientos.

Según The Washington Post , la dimisión de Burrill se dio un día después de que otro portal web religioso, The Catholic News Agency publicara sobre los desvelos acerca de que los miembros del clero estén vinculados a Grindr y el uso de otras aplicaciones de "conexión" a través del seguimiento de datos telefónicos.