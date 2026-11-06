Luego de ser destituido de su cargo por el Senado, el expresidente paraguayo "ya se encuentra oficialmente detenido" en su domicilio.
La Policía Nacional de Paraguay informó este viernes que el expresidente Santiago Peña, destituido horas antes por el Senado en un juicio político, "ya se encuentra oficialmente detenido" en su domicilio, tras la orden emitida por la Fiscalía, en medio de la crisis política desatada por el cierre de Ueno bank.
El Ministerio Público había ordenado la detención de Peña Palacios, en el marco de la investigación por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles en el escándalo financiero de Ueno Bank. La orden fiscal también afecta al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo Spalding.
La Fiscalía emitió la Nota N° 97 fecha 6 de noviembre de 2026, en el marco de la Causa N° 92/2026 caratulada “Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros”, ordenando la detención inmediata del expresidente de la República Santiago Peña Palacios, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo Spalding, por el caso Ueno Bank.
La orden fue presentada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster; y la agente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos, Ruth Karina Benítez, quienes remitieron la orden directamente a la Comandancia de la Policía Nacional para su cumplimiento obligatorio.
En el caso de Santiago Peña, la orden fiscal señala que ex titular del Ejecutivo debe guardar detención en su domicilio, hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Por su parte el ex titular del BCP Carlos Carvallo, una vez detenido, deberá cumplir la medida dispuesta por la Fiscalía en la dependencia que disponga la Comandancia de la Policía.
El Senado de Paraguay aprobó el viernes destituir al presidente Santiago Peña por el colapso de un importante banco vinculado a su gobierno, poniendo un dramático fin a una de las presidencias más estables de Sudamérica.
De manera unánime, los 44 senadores presentes votaron a favor de destituir a Peña por faltas graves en el cargo, despejando el camino para que el vicepresidente Pedro Alliana sea su sucesor. El veredicto llegó apenas tres días después de que los reguladores incautaran Ueno Bank, congelando el acceso de casi 3 millones de clientes a sus ahorros y desencadenando una crisis política.
Los legisladores acusaron a Peña de usar su influencia política para canalizar cientos de millones de dólares de fondos públicos hacia Ueno mientras los reguladores pasaban por alto préstamos internos riesgosos. Peña ha negado haber cometido delito alguno.
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