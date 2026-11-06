En el caso de Santiago Peña, la orden fiscal señala que ex titular del Ejecutivo debe guardar detención en su domicilio, hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Por su parte el ex titular del BCP Carlos Carvallo, una vez detenido, deberá cumplir la medida dispuesta por la Fiscalía en la dependencia que disponga la Comandancia de la Policía.

Paraguay, Santiago Peña fue destituido.

La destitución de Fernando Peña

El Senado de Paraguay aprobó el viernes destituir al presidente Santiago Peña por el colapso de un importante banco vinculado a su gobierno, poniendo un dramático fin a una de las presidencias más estables de Sudamérica.

De manera unánime, los 44 senadores presentes votaron a favor de destituir a Peña por faltas graves en el cargo, despejando el camino para que el vicepresidente Pedro Alliana sea su sucesor. El veredicto llegó apenas tres días después de que los reguladores incautaran Ueno Bank, congelando el acceso de casi 3 millones de clientes a sus ahorros y desencadenando una crisis política.

Los legisladores acusaron a Peña de usar su influencia política para canalizar cientos de millones de dólares de fondos públicos hacia Ueno mientras los reguladores pasaban por alto préstamos internos riesgosos. Peña ha negado haber cometido delito alguno.