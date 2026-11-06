Los vehículos fueron secuestrados durante un allanamiento en la residencia de Miguel Vázquez Villasanti, en Asunción. La flota está valuada en unos 1,4 millones de dólares e incluye modelos exclusivos.

Las autoridades de Paraguay incautaron nueve vehículos de alta gama valuados en aproximadamente 1,4 millones de dólares durante un allanamiento en la residencia de Miguel Vázquez Villasanti, fundador de Ueno Bank.

El operativo se realizó el 5 de noviembre en el barrio Mbocayaty de Asunción, en el marco de la investigación por el colapso de la entidad financiera. Para retirar los automóviles de la propiedad fue necesaria la intervención de grúas.

Los autos de lujo incautados al fundador de Ueno Bank

Entre los vehículos secuestrados se encuentra un Mercedes-Benz Brabus 500 G blindado, valuado en unos 550.000 dólares. Es el modelo de mayor valor de la colección.

La lista continúa con un Mercedes-Benz Clase G, cuyo valor oscila entre 200.000 y 250.000 dólares, y un Mercedes-Benz AMG GT 63, estimado entre 150.000 y 200.000 dólares.

La flota se completa con una Lexus LX, valuada entre 110.000 y 140.000 dólares; un BMW de la serie M, cuyo precio se calcula entre 95.000 y 130.000 dólares, y dos vehículos Toyota: una Tacoma y una RAV4.

El procedimiento estuvo encabezado por el fiscal Silvio Corbeta y contó con la participación de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

Se trató del segundo allanamiento en la vivienda de Vázquez Villasanti. El primero se había realizado el 3 de noviembre, cuando los investigadores secuestraron documentación que podría resultar relevante para la causa.

La investigación por el colapso de Ueno Bank

La incautación de los vehículos se produjo en medio de una investigación por presuntas irregularidades financieras en Ueno Bank. La causa apunta a préstamos otorgados a empresas vinculadas, transferencias entre sociedades del grupo y operaciones bajo sospecha por unos 74,4 millones de dólares.

El Banco Central de Paraguay había dispuesto el inicio del proceso de resolución de la entidad el 2 de noviembre, luego de detectar un deterioro de sus indicadores de solvencia. La decisión derivó en el cierre de las sucursales y la interrupción de las operaciones bancarias.

Vázquez Villasanti, de 36 años, fue enviado a prisión preventiva el 5 de noviembre junto con otros integrantes del directorio. Está imputado por lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situaciones de crisis y violación de la obligación de llevar libros de comercio.

Además, la Justicia dispuso una inhibición general para disponer de sus bienes, mientras avanza la investigación sobre el patrimonio del empresario y las operaciones que llevaron al derrumbe de la entidad financiera.

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