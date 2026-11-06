Entre las acusaciones mencionadas figuran posibles conflictos de intereses, cooptación del Estado y manipulación regulatoria. También se señalan presuntos desvíos de fondos jubilatorios e incumplimientos de los límites crediticios establecidos.

Los cuestionamientos incluyen, además, posibles maniobras de encubrimiento institucional y beneficios patrimoniales indebidos. Estas denuncias también plantean interrogantes sobre el impacto del caso en la confianza en el sistema financiero paraguayo.

La imagen de la hija del presidente se difundió en ese contexto y desató críticas por el mensaje de la prenda, mientras los usuarios afectados por la crisis bancaria continúan a la espera de recuperar el acceso a sus fondos.