La publicación de Constanza Peña generó críticas en redes sociales mientras millones de usuarios de Ueno Bank siguen sin poder acceder a sus depósitos.
Constanza Peña, hija del presidente de Paraguay, Santiago Peña, generó polémica en redes sociales al publicar una fotografía en la que aparece con una camiseta que lleva la frase “Tax The Poor”, traducida como “Grava a los pobres” o "Impuesto a los pobres", imagen que recibió cuestionamientos por su falta de sensibilidad social, en medio de la crisis financiera que afecta a miles de paraguayos.
La publicación se produjo mientras la intervención y el proceso de resolución de Ueno Bank dejaron a unos 2,9 millones de usuarios sin acceso a sus depósitos y a alrededor de 32.000 jubilados en una situación de incertidumbre. La fotografía fue compartida desde una cuenta que actualmente se encuentra desactivada.
En la imagen, Constanza Peña aparece frente a un espejo en un gimnasio. La consigna estampada en su camiseta fue interpretada por distintos usuarios como una expresión de insensibilidad frente a las dificultades económicas que atraviesan los afectados por la situación de la entidad financiera.
La polémica también volvió a poner el foco sobre Santiago Peña, quien continúa en funciones pese a haber presentado su renuncia el 5 de noviembre. El mandatario enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades relacionadas con la crisis de Ueno Bank.
Entre las acusaciones mencionadas figuran posibles conflictos de intereses, cooptación del Estado y manipulación regulatoria. También se señalan presuntos desvíos de fondos jubilatorios e incumplimientos de los límites crediticios establecidos.
Los cuestionamientos incluyen, además, posibles maniobras de encubrimiento institucional y beneficios patrimoniales indebidos. Estas denuncias también plantean interrogantes sobre el impacto del caso en la confianza en el sistema financiero paraguayo.
La imagen de la hija del presidente se difundió en ese contexto y desató críticas por el mensaje de la prenda, mientras los usuarios afectados por la crisis bancaria continúan a la espera de recuperar el acceso a sus fondos.
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