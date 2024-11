Putin felicita a Trump y manifiesta su disposición al diálogo con él

"Aprovecho esta oportunidad para felicitarlo por su elección como presidente de Estados Unidos. Como ya he dicho, trabajaremos con cualquier jefe de Estado en el que confíe el pueblo estadounidense. Esto se cumplirá en la práctica", dijo Putin en su discurso durante la sesión plenaria del XXI Foro Internacional de Discusiones Valdái, que arrancó el lunes en la ciudad rusa de Sochi.

"Trump es un hombre valiente"

El mandatario ruso destacó que el comportamiento de Trump en el momento del atentado contra su vida le impresionó. "Trump es un hombre valiente", afirmó, agregando que está dispuesto a mantener contactos con él. También aseguró que no considera "una vergüenza" llamar a Trump.

"En su primer mandato, tuve la impresión de que lo acosaban por todas partes, que no le dejaban moverse", aseveró.

Entre otras cosas, Putin dijo que una persona "estúpida" no podría estar en el poder en Estados Unidos. "Es difícil imaginar a un hombre que llegue a la cima del poder en uno de los países más importantes del mundo y sea una persona completamente insignificante, estúpida y no interesante", dijo.

"El hecho es que la cultura política interna en los EE.UU. es tal que la lucha política interna es cada vez más aguda [...] y a menudo se utilizan herramientas perjudiciales", agregó.

"No más guerras"

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un discurso a los estadounidenses este miércoles desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, tras confirmarse su victoria frente a la actual vicepresidenta del país, Kamala Harris, según resultados preliminares.

"Es evidente que lo hicimos, que logramos la victoria más increíble en sentido político", declaró Trump. "Es una victoria política que nuestro país nunca ha visto y me gustaría darle las gracias a los ciudadanos estadounidenses", agregó. El candidato republicano señaló que para él "es el extraordinario honor" ser elegido como el 47.º presidente de EE.UU.

El político republicano recordó que durante su primer mandato presidencial "no hubo guerras" y prometió que cuando se convierta de nuevo en el inquilino de la Casa Blanca no habrá nuevos conflictos armados. "No más guerras durante mi mandato", aseguró.

"Ellos dijeron que voy a iniciar una guerra. No voy a iniciar una guerra. Voy a detener las guerras", aseveró Trump, que calificó su triunfo en las presidenciales como "una victoria enorme para la democracia y la libertad".