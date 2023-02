Reino Unido: masiva huelga de trabajadores

En las manifestaciones que se suceden en todo el país y es la protesta más importante de los últimos años, se estima la presencia de alrededor de 300.000 maestros de escuelas y colegios, 100.000 funcionarios públicos, 70.000 docentes universitarios y más de 60.000 trabajadores ferroviarios, entre otros, según indició la agencia Reuters.

Por otra parte, esta huelga masiva podría costarle a la economía unos US$ 240 millones. Además, aproximadamente el 85 % de las escuelas públicas inglesas y galesas, un total de 23.400, se verían obligadas a suspender actividades.

Embed Ministers and unions dig in amid widespread strike action across UK https://t.co/ueWp6KItFN — The Guardian (@guardian) February 1, 2023

Traducción del tuit: Los ministros y los sindicatos se atrincheran en medio de una huelga generalizada en todo el Reino Unido

Los reclamos de los maestros

"No recuerdo la última vez que tuve un aumento de sueldo, el Gobierno no valora a los maestros con experiencia. También estoy muy preocupada por los profesores jóvenes con los que trabajo. He visto a muchos ir y venir y eso se debe a que sienten que el bajo salario no vale la pena", declaró Yvonne, de 59 años, una docente de primaria, citada por el Sindicato Nacional de Educación (NEU) de Inglaterra y Gales.

"Una gran parte de mi sueldo se destina a gastos de guardería y, con el aumento del costo de vida, he tenido que pensar en si puedo permitirme comprar dulces para mis hijos, ir de vacaciones o incluso si podré ofrecerles ayuda en el futuro si van a la universidad", contó Emma, de 40 años, otra maestra de primaria.

Los padres apoyan a los docentes

Por su parte, los padres de los estudiantes destacan el trabajo de los maestros y consideran que "han sido recompensados con muchos años de mala paga, malas condiciones y mayores cargas de trabajo". "Es vergonzoso que el Gobierno los haya puesto en una situación en la que están obligando a los maestros a hacer una huelga", dijo Matthew Rodríguez, padre de dos niños, citado por The Guardian.

"Es la pesadilla de todos los padres. Soy una madre soltera que trabaja seis días a la semana. Soy dueña de mi propio negocio y no puedo tomarme el día libre", expresó Marjan Sangsefidi, preocupada por el cuidado de su hijo de siete años durante el tiempo que no irá a la escuela.

A su vez, un padre de dos niños, comentó que tendrá que "perder un día completo de trabajo" por la huelga, pero está "más que feliz de hacerlo para apoyar a los maestros". "Los maestros son mal pagados, no son apreciados y no tienen el apoyo o las herramientas que necesitan", agregó.

El gobierno británico "decepcionado" por la huelga

La secretaria de Educación del Reino Unido, Gillian Keegan, dijo que está "decepcionada" de que los sindicatos de maestros hayan tomado la decisión de ir a huelga, pero destacó que las negociaciones continuarán.

De acuerdo con una carta enviada por Keegan a los centros educativos, se dejó en claro que los maestros involucrados en la huelga no tienen derecho a recibir su pago. No obstante, asegura que es difícil controlar la situación debido a que los docentes no están obligados a declarar su intención de participar en las movilizaciones, y de esta manera reciben su salario tras afirmar que están trabajando.

Huelgas desde fines del 2022

El Reino Unido ha sido escenario de una serie de huelgas desde finales del año pasado por parte de trabajadores de diferentes áreas, exigiendo en su mayoría un aumento salarial.

Más de 70.000 investigadores, académicos y administradores universitarios protestaron en noviembre por cuestiones salariales, de jubilaciones y beneficios.

En diciembre, paramédicos y personal de emergencias de Inglaterra y Gales realizaron una huelga en todo el país para exigir aumento de salarios.

Recientemente, unos 40.000 empleados de Network Rail y 14 compañías operadoras de trenes cerraron la mayoría de los servicios ferroviarios en todo el país para reclamar mejores condiciones de trabajo.

Con información de RT, Reuters, The Guardian y Télam.